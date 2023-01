De las mesas vacías a la final del premio cocinero revelación, la carrera al éxito de Alba Esteve en Alicante

En un pequeño restaurante en la calle Virgen del Socorro de Alicante, Alba Esteve quiso construir su futuro después de una exitosa etapa de trece años en Italia. Pero los comienzos nunca son fáciles y se encontró con la dura realidad del otoño de la pandemia y las mesas vacías. Con 2022 cambió y ahora se ha colocado finalista en el premio a cocinero revelación de Madrid Fusión y sabe de nuevo lo que es el triunfo, "tener las mesas llenas".

"Cuando nos lo dijeron hace dos meses, nos costó de creer", recuerda sentada tras atender el servicio de mediodía en una de las mesas de su restaurante. "Hasta que no vea nada publicado no me lo termino de creer", cuenta socarrona. Pero sí, era cierto. Su nombre estaba entre los ocho cocineros candidatos al prestigioso título, una lista en la que, además, ella era la única mujer.

Este reconocimiento suponía un logro para un local que en ese momento apenas llevaba abierto quince meses y que, como muchos otros, se había visto afectado por el coronavirus. "Los primeros meses fueron muy duros", reconoce. Y eso a pesar de que agosto de 2021 fue muy bien, matiza, pero al llegar septiembre "fue vacío de un día a otro", cuenta ahora risueña después de superarlo, "ahí fue donde empezamos a palpar la realidad".

[Estos son los diez restaurantes del año en la provincia de Alicante]

Rebobinemos. Formada en el obrador de Paco Torreblanca y en las cocinas del mejor restaurante del mundo, El Celler de Can Roca, Esteve marchó a Italia para en principio pasar seis meses. La experiencia en ambos espacios fue muy buena, pero tenía claro que quería trabajar para ella misma y montar su propio restaurante.

En Italia fue ganando varios premios nacionales por su trabajo. Allí también conoció a Michel Magoni, su marido y que ejerce de jefe de sala y sumiller. "Profesionalmente no teníamos ninguna queja, pero al salir del trabajo, notábamos un vacío y que no fuera la vida solo dedicada al trabajo", confiesa.

Esa voluntad por ampliar su vida privada es la que la hizo volver a su tierra natal y dejar Roma, donde se había establecido. "Y decidimos volver a España y tener nuestra propia realidad sin ningún tipo de socios, de jefes y gestionarnos nuestro tiempo y trabajo como consideramos que está bien para nosotros y la gente que trabaja con nosotros".

[Estos son los 10 mejores restaurantes rurales para una escapada gastronómica por la provincia de Alicante]

¿Y qué es lo que ofrece el restaurante Alba? "A mí me cuesta a veces un poco describirla", concede. "Lleva mucha parte de Banyeres", se arranca homenajeando a donde nació. Y con ello "el entorno de la montaña, todas las hierbas, la brasa que me recuerda al fuego de casa".

View this post on Instagram A post shared by Alba Restaurante (@albarestaurante_es)

Y la lista continúa porque su fusión de la cocina italiana y mediterránea tiene "mucho producto de Alicante, que es donde vivimos". Así suma el pescado de Dénia a la pasta, recuerdo de su larga etapa en el país vecino, y ahí puntualiza que no trabajan pizza. "Tenemos un menú cortito y elaboramos dos pastas, una rellena y otra que no", detalla de una oferta que se mueve en torno a los 40 euros por persona.

A eso añade como uno de sus grandes atractivos la carbonara. "En 2013 durante tres años seguidos fue nominada como una de las mejores carbonaras de Roma y la seguimos haciendo. Pero choca un poco porque no es la concepción de la que tenemos, no tiene nada que ver", recalca.

Eso es lo que ha ido atrayendo poco a poco, con la mejor de las recomendaciones de cada comensal que trae al siguiente a su local. Por eso se siente satisfecha, al ver que su propuesta se entiende y funciona.

[Estos son los 15 restaurantes de Alicante que no te puedes perder según la guía Michelin]

Sigue los temas que te interesan