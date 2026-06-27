La feria medieval ideal para visitar en julio en el casco antiguo de un pueblo: artesanía hecha a mano y espectáculos de fuego

Los mercados y las ferias medievales no solo se reservan para otoño y los meses de frío, y prueba de ello es el abanico de actividades medievales que cada verano invaden la provincia de Alicante y todo el país.

Concretamente en el caso de Alicante, el casco antiguo de La Nucía se prepara para viajar varios siglos atrás con la celebración de su esperado mercado medieval, una cita que cada verano transforma sus calles en un escenario lleno de historia, color y tradición.

Del 10 al 12 de julio de 2026, vecinos y visitantes podrán sumergirse en un ambiente inspirado en la Edad Media, donde la artesanía, la gastronomía y los espectáculos en vivo se convierten en los grandes protagonistas.

Las estrechas calles empedradas del núcleo histórico acogerán decenas de puestos de artesanía hecha a mano, así como puestos de comida tradicional y sabores de varios continentes.

Desde piezas de cerámica y cuero hasta joyería artesanal y productos naturales, el mercado ofrece una oportunidad única para descubrir oficios tradicionales y apoyar el trabajo de artesanos locales y de distintos puntos del país.

Todo ello en un entorno cuidadosamente ambientado, con decoración medieval y personajes caracterizados que recorren el recinto.

Uno de los grandes atractivos del evento serán los espectáculos de animación, pensados para todos los públicos e ideales para una excursión diferente en familia. Así, pasacalles musicales, representaciones teatrales y actuaciones itinerantes llenarán de vida cada rincón del casco antiguo.

Al caer la noche, el fuego tomará protagonismo con impresionantes exhibiciones que combinan danza, malabares y efectos visuales, creando una experiencia inmersiva difícil de olvidar.

La oferta gastronómica también ocupará un lugar destacado, con puestos que recrean sabores tradicionales y propuestas inspiradas en la cocina medieval. Embutidos, dulces artesanos, panes rústicos y otras especialidades invitan a hacer una pausa y disfrutar de la feria con todos los sentidos.

Este mercado medieval se consolida así como uno de los planes más atractivos del verano en la Marina Baixa, ideal tanto para una escapada familiar como para quienes buscan escapar de la costa y sus playas y vivir una experiencia cultural diferente en un entorno con encanto.

En definitiva, la Nucía, conocida por sus actividades deportivas de todo tipo, vuelve a demostrar su capacidad para convertir su patrimonio en un escenario vivo y para todos los públicos, donde historia y ocio se dan la mano para regalar las mejores experiencias, incluso con el calor del verano.