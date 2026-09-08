Gran fiesta de las patatas bravas, del 25 al 27 de septiembre: animación, actuaciones y catas guiadas

Alicante acogerá del 25 al 27 de septiembre el primer campeonato de patatas bravas de la ciudad, una cita gastronómica que reúne a diez restaurantes locales en la plaza Séneca para buscar la mejor versión de este clásico de la cocina española. Los asistentes podrán probar las diferentes propuestas y decidir con sus votos cuál merece hacerse con el título.

Septiembre es el mes de volver a la rutina después del verano, pero también una época perfecta para recuperar los planes al aire libre. Las temperaturas empiezan a dar un respiro, -o, al menos, eso debería ocurrir-, y las calles vuelven a convertirse en un buen escenario para quedar con amigos, tomar algo y disfrutar de la gastronomía.

En Alicante, además, el calendario de septiembre llega cargado de propuestas para salir de casa y aprovechar el buen tiempo. El Ayuntamiento ha preparado diferentes jornadas gastronómicas y actividades de dinamización comercial que combinan tapas, vinos, música, ocio y producto local.

'A las Bravas'

La gran novedad gastronómica de este mes es 'A las Bravas', un concurso que se celebra los días 25, 26 y 27 de septiembre en la plaza Séneca. La iniciativa está impulsada por la influencer Elena Vidal (Alicante Street Style) y Alacant Street Market, en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante.

Durante tres días, 10 restaurantes de la ciudad presentan sus propias interpretaciones de las patatas bravas. Habrá diferentes tipos de salsas y distintos niveles de picante, de manera que los asistentes podrán probar las propuestas y elegir después su favorita.

El público tendrá, por tanto, un papel protagonista en el campeonato. Serán los propios asistentes quienes, mediante sus votos, determinen cuál es la propuesta ganadora de esta primera edición.

La gastronomía será solo una parte de la programación. La cita contará también con actividades gratuitas, conciertos, animación y propuestas dirigidas a los más pequeños, además de degustaciones de vermús alicantinos y raciones de bravas acompañadas de cerveza.

Además, Elena Vidal ha anunciado en sus redes sociales que tiene guardada una sorpresa muy especial para los seguidores que visiten la Plaza Séneca ese domingo. Los detalles de los horarios y del resto de propuestas se darán a conocer próximamente.

Otros eventos de septiembre

Antes de que lleguen las bravas, Alicante tiene otras citas gastronómicas marcadas en el calendario. Una de ellas es 'La Millor Tapeta del Món', que celebra su cuarta edición los días 14, 15, 16, 21 y 22 de septiembre en las instalaciones del Cerca.

La iniciativa busca poner en valor la gastronomía alicantina y la variedad de sus tapas. Cada jornada, a partir de las 11 horas, contará con la participación de un restaurante diferente de la provincia.

El lunes 14 será el turno de La Fava by Fran Burgo, de Benidorm; el martes 15 participará Seis Perlas, de El Campello; el miércoles 16 llegará El Caragol de Francesc, de Alcoy; el lunes 21 será el turno de HB, de Torrevieja; y el martes 22 cerrará el programa E-Tika, de Altea.

El calendario gastronómico continuará el sábado 19 de septiembre con una nueva edición de 'Quintana en Vendimia'. La cita se desarrollará de 11 a 17 horas en la calle Poeta Quintana y contará este año con la participación de 36 bodegas, la cifra más alta alcanzada hasta ahora.

Durante la jornada habrá degustaciones de vinos con Denominación de Origen Protegida de la provincia, gastronomía, música en directo, actividades y talleres infantiles. Los comercios de la zona también sacarán sus productos a la calle y ofrecerán diferentes promociones.

La entrada será libre, aunque para degustar los vinos será necesario adquirir los tickets correspondientes junto con una copa.

Noche de Candiles

La agenda de septiembre también reserva espacio para propuestas que combinan comercio, ocio y ambiente festivo. El sábado 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, San Gabriel celebrará por segundo año la 'Noche de Candiles'.

Más de 2.000 velas transformarán las calles, plazas y escaparates del barrio en un escenario diferente. La programación incluye música en directo, conciertos, mercadillos, talleres y actividades familiares, mientras los comercios sacarán sus productos a la calle.

A estas propuestas se suma una jornada gastronómica organizada el 15 de septiembre por el restaurante Sabolé con motivo del Día Mundial de la Arepa, además de la exposición ‘Mercasa, desde 1966 al servicio de la cadena alimentaria’, que puede visitarse en El Portalet hasta el 20 de septiembre.

El mes terminará también con deporte. El domingo 27 de septiembre, coincidiendo con la última jornada de ‘A las Bravas’, Mercalicante celebrará el XII Cross, VI Milla y II 5K ‘Salud Mediterránea’, una cita que en su última edición reunió a más de 800 participantes entre las diferentes pruebas.