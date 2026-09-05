Villena celebra sus 200 años de historia a las puertas de ser de interés internacional: "Todo se paraliza cuando llegan las fiestas"

Una vista del espectacular desfile de las fiestas, que participó en el concurso local de fotografía. Vicente Guill Fuster Moros y Cristianos de Villena

Villena vive del 4 al 9 de septiembre sus Fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de las Virtudes, una cita que moviliza a cerca de 12.000 festeros y que la ciudad quiere elevar de Interés Turístico Nacional a Internacional por su proyección global.

Con más de dos siglos de tradición, estas fiestas son el acontecimiento central del calendario villenense y marcan el ritmo de la vida local. Un ambiente fiestero que muchos villenenses esperan con ansias tras el trágico acontecimiento del robo de las joyas que conmovió a toda la localidad.

Según explica a EL ESPAÑOL, José Ferri Gandía, concejal de Fiestas, "Villena se paraliza" cuando llegan los Moros y Cristianos.

Durante cerca de una semana, los comercios ajustan horarios, las familias organizan sus agendas en torno a los desfiles y los vecinos ultiman detalles de última hora como una pluma, un adorno, un gorro, porque "la gente siente las fiestas desde la edad más temprana".

La dimensión popular, según destaca el edil, es abrumadora, pues en una ciudad de entre 34.000 y 35.000 habitantes, alrededor del 30-35% de la población participa activamente como festero.

Ferri pone el ejemplo de su propia familia: "Mi hijo nació a las 8 de la mañana y por la tarde ya estaba apuntado de festero".

Cronograma vibrante

El programa oficial arranca la semana previa con el Concierto de los Pasodobles, que este año se traslada a la avenida de la Constitución para ganar capacidad y seguridad, con la Banda Municipal interpretando las piezas más emblemáticas de las 14 comparsas.

El domingo anterior tiene lugar la romería de la Virgen de las Virtudes desde el santuario, a 7 kilómetros de la ciudad, una cita que concentra a más de 20.000 personas.

El viernes 4 de septiembre se dispara la "chispa" de la fiesta con un concierto extraordinario de la Banda Municipal a las 19:00 horas, cenas de fraternidad en los locales de cada comparsa y, a la 1:00 de la madrugada, una gran mascletá de fuegos artificiales que marca el inicio oficial.

El sábado 5 es el día de la Gran Entrada. A las 12:00 horas suena el pregón desde el balcón del Ayuntamiento —este año a cargo de María García Millán—, seguido de la Entrada de Bandas y la Fiesta del Pasodoble. A las 16:00 horas arranca la Gran Entrada, encabezada por la Banda Municipal con el histórico pasodoble de la Entrada, que cumple 104 años, y que puede extenderse hasta las 23:00-00:00 horas.

Hasta el amanecer

El domingo 6 comienza con la Diana festera a las 7:00 horas, misa de la juventud a las 10:00 y, a las 12:15, la Primera Embajada en el Castillo de la Atalaya, un acto singular porque Villena es una de las pocas poblaciones que representa las embajadas en un castillo real.

Por la noche, a las 21:00 horas, sale la Cabalgata, que el año pasado se prolongó hasta las 5:00 de la mañana.

El lunes 7 destaca la Ofrenda de Flores a la Virgen, que este año estrena recorrido para reducir tiempos y mejorar la accesibilidad.

El martes 8, día de la patrona, se celebran la misa mayor y la procesión en honor a la Virgen de las Virtudes, el acto religioso más solemne. El miércoles 9 cierra el ciclo con la Entrada de nuevos Capitanes, Alféreces y Madrinas y la Romería de Despedida, cuando la Virgen regresa al santuario.

Sello internacional

Detrás del calendario hay una "estructura sólida", explica el edil, con 14 comparsas, bandas de música, boatos y una organización que coordina desfiles multitudinarios.

Solo en los dos grandes desfiles salen a la calle unas 15.000 personas entre festeros, músicos y acompañamientos.

Esa masa crítica tiene reflejo en la cobertura mediática. Ferri detalla que, solo en acreditaciones de prensa y fotografía, superan las 120, con presencia de medios de toda Europa y Latinoamérica.

Precisamente por ese impacto, el Ayuntamiento trabaja desde hace años para conseguir la declaración de Interés Turístico Internacional. El expediente, actualmente en la conselleria competente, ya acumula 16 impactos internacionales documentados, superando así el mínimo de 10 exigidos, en países como Italia, Reino Unido, Francia, Portugal, Holanda, Estados Unidos y varias naciones latinoamericanas.

"Todo se paraliza"

Más allá de los números, el relato de Ferri subraya el componente identitario, ya que las fiestas son el eje que "une generaciones" y "da sentido de pertenencia".

"Aquí te apuntan al nacer", bromea el edil, para remarcar que la tradición se vive "desde pequeño" y que, cada septiembre, la ciudad entera entra en "modo fiesta".

Con ese caldo de cultivo, Villena afronta una edición marcada por la renovación de actos (nueva ubicación del Concierto de Pasodobles y recorrido optimizado de la Ofrenda) y por la ambición de dar el salto institucional que refleje su proyección real.

Como bien resalta el concejal; "Todo se paraliza cuando llegan las fiestas", pero también todo se pone en marcha para que la historia de más de 200 años siga escribiéndose, ahora con miras a un sello internacional.