Miguel, dueño de la primera tienda de figuras humanas 3D en Alicante: "Tenemos el mejor sistema de tecnología con IA"

La tienda de figuras humanas en 3D de ShareWow en Alicante cumple ya más de un año de actividad en el centro comercial Bulevar Plaza, donde se ha consolidado como la primera apertura de la marca en España y en Europa.

El proyecto está liderado en el país por Miguel Aguilera, responsable de expansión de la firma, que aterriza en la provincia tras un recorrido internacional que incluye Asia, Estados Unidos y Latinoamérica.

La compañía, nacida en China en 2016, acumula más de 50 establecimientos en Asia y presencia en una decena de países, y ahora convierte a Alicante en su puerta de entrada al mercado europeo.

Aguilera explica que la elección de la ciudad no es casual. El establecimiento se encuentra en Bulevar Plaza, un espacio que en los últimos años ha perdido grandes operadores, pero que la marca considera estratégico por su visibilidad digital.

El responsable asegura que el impacto del negocio no depende del tránsito físico, sino del entorno online. De hecho, afirma que reciben clientes de distintos puntos de España y del extranjero.

Personas de Galicia, Canarias o Madrid viajan expresamente para hacerse una figura, muchas veces impulsadas por contenidos virales en redes sociales.

Tecnología ultrarrápida

Uno de los pilares del negocio es su tecnología de captura e impresión. Aguilera destaca la rapidez del sistema y su aplicación tanto en personas como en mascotas.

La empresa combina escaneo e inteligencia artificial con impresión 3D a todo color de grado industrial.

En palabras del propio responsable, la propuesta tiene un componente casi documental del individuo: "Desde la fotografía en papel, desde la de blanco y negro o la de color, ya no ha habido nada más físico".

El resultado, añade, es una reproducción tridimensional que busca convertirse en recuerdo permanente.

Familias, eventos y cultura pop

El público de ShareWow es diverso, aunque con patrones claros. Según Aguilera, alrededor del 60 % de los usuarios son familias.

A partir de ahí, destacan quienes buscan un recuerdo de eventos como bodas, comuniones o jubilaciones, además de perfiles vinculados al deporte o al mundo del cosplay y el coleccionismo.

La viralidad en redes sociales juega un papel clave en la captación de clientes, con casos de usuarios que deciden acudir tras ver vídeos en internet.

Colaboraciones con Casa Real

La empresa ya ha desarrollado proyectos con instituciones y medios de alto perfil. Entre ellos, la creación de una figura del rey Felipe VI por encargo del Ejército del Aire, así como una edición especial por el 40 aniversario de la Patrulla Águila.

También han participado en televisión, como en el programa La Revuelta, donde entregaron una figura al presentador David Broncano, un gesto que generó un fuerte impacto en redes.

Precisión milimétrica

Más allá del consumidor final, ShareWow trabaja en líneas de negocio enfocadas a la industria. Entre ellas, la digitalización de personajes y vestuario para sectores como el cine o los videojuegos.

La compañía destaca además su sistema de impresión horizontal en resina a color, con aplicaciones en el sector juguetero de la provincia de Alicante, especialmente en Onil e Ibi.

Sobre el nivel de detalle, Aguilera es tajante: "Si alguien tiene un lunar en la frente o en el brazo tiene un tatuaje, va a salir porque lo que imprimimos es la fotografía".

El futuro de la compañía pasa por un plan de crecimiento en la Península. La previsión es la de abrir cinco nuevas tiendas en ciudades como Madrid, Barcelona, el norte de España y Andalucía.

En paralelo, ShareWow trabaja en proyectos internacionales con grandes marcas del entretenimiento y el deporte.

"Va a ser algo muy innovador y que ya nosotros llevamos trabajándolo con muchos sectores, pero que en este caso en el fútbol va a llegar de una manera inminente", adelanta Aguilera sobre su colaboración con la FIFA de cara al próximo Mundial en México.

Un modelo de negocio que combina tecnología, viralidad y personalización extrema y que ha convertido a Alicante en el punto de partida de su expansión en Europa.