Los Moros y Cristianos de Elda, declarados Fiesta de Interés Turístico Internacional

Elda logra uno de los mayores reconocimientos para sus fiestas. El Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, ha declarado los Moros y Cristianos de la localidad alicantina como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La distinción pone en valor la trayectoria histórica de la celebración, su continuidad en el tiempo y su capacidad para atraer visitantes. También reconoce la originalidad de sus actos, el peso cultural de la fiesta y el fuerte arraigo que mantiene en la ciudad.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, ha resuelto favorablemente la concesión de este reconocimiento y ha agradecido la implicación de toda la ciudadanía eldense "en una celebración única que atrae cada año a miles de visitantes para vivir en primera persona unos actos emocionantes que son buena muestra de la riqueza cultural que hay en nuestro país".

Con esta declaración, los Moros y Cristianos de Elda se convierten en la decimosexta Fiesta de Interés Turístico Internacional de la Comunitat Valenciana y en la número 89 de toda España.

Los orígenes de estas celebraciones se remontan al siglo XIX. Nacieron como una evolución de antiguas milicias locales que rendían honores a San Antón mediante salvas de arcabucería. Aunque desaparecieron a finales de aquel siglo, las fiestas resurgieron en 1944 y desde entonces han experimentado un crecimiento constante.

Actualmente participan más de 7.000 personas repartidas en nueve comparsas. El bando cristiano está formado por Estudiantes, Cristianos, Contrabandistas, Piratas y Zíngaros, mientras que el moro lo integran Marroquíes, Realistas, Musulmanes y Huestes del Cadí.

Además, más de la mitad de los integrantes de las comparsas son mujeres, una cifra que refleja la evolución y el carácter participativo de unas fiestas que cada año llenan las calles de Elda de música, pólvora y desfiles.

Cinco días de fiesta

Las celebraciones se desarrollan durante cinco días en torno al primer domingo de junio. Entre los actos más destacados figuran la Entrada de Bandas, el Desfile Infantil y las Entradas Mora y Cristiana.

Uno de los momentos más emblemáticos son las Embajadas, representaciones teatrales en verso de carácter épico y declamatorio nacidas en el siglo XIX. Estos actos simbolizan el enfrentamiento entre moros y cristianos y actualmente incorporan también textos divulgativos sobre la historia local.

La música festera constituye otro de los grandes pilares de la celebración. El Certamen de Música Festera de Elda alcanza este año su edición número 38 y está considerado el más antiguo de su género. Además, cada comparsa cuenta con composiciones propias que forman parte del patrimonio musical de la fiesta.

Más allá de los actos oficiales, los Moros y Cristianos de Elda destacan también por su ambiente abierto y acogedor. Durante esos días, la ciudad se transforma con verbenas, desfiles y los tradicionales cuartelillos, puntos de encuentro donde festeros y visitantes comparten convivencia, música y gastronomía.