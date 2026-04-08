Ya es oficial: estas son las nuevas deducciones en la renta que te puedes aplicar en la Comunidad Valenciana

Un año más, para muchos españoles empiezan los quebraderos de cabeza con la apertura del plazo para presentar el borrador de la declaración de la renta.

Un proceso que, si bien puede parecer agobiante, también cabe la posibilidad de dejarnos sorprender por algunas deducciones con las que no contábamos.

En la Comunidad Valenciana, es el caso con algunas deducciones que se pueden aplicar si cumples ciertos requisitos.

Actualmente, la Agencia Tributaria ya permite confirmar, modificar o presentar la declaración de manera telemática desde este mismo momento.

En las próximas semanas se activarán también otros canales de ayuda al contribuyente, tanto telefónicos como presenciales, para quienes prefieran contar con asistencia directa a la hora de hacer sus números con Hacienda.

Novedades específicas

La principal novedad para los contribuyentes valencianos este año llega de la mano de la ampliación de las deducciones autonómicas en el IRPF. El Consell ha decidido incrementar el alcance de estos beneficios fiscales para aliviar la factura de la renta a una parte importante de los hogares.

Estas medidas se aplican sobre el tramo autonómico del impuesto y son compatibles con las deducciones estatales ya existentes, siempre que se cumplan los requisitos de renta y situación familiar que fija la normativa.

Rentas bajas y medias

La ampliación de las deducciones se dirige, sobre todo, a quienes tienen ingresos bajos y medios. En concreto, se extiende el acceso a estas ventajas fiscales a las personas que declaran menos de 60.000 euros en tributación individual.

En el caso de la declaración conjunta, el umbral sube hasta los 78.000 euros de renta, de manera que más unidades familiares podrán beneficiarse de las rebajas en el tramo autonómico del IRPF si cumplen las condiciones exigidas.

Fechas clave

Además de la presentación por internet, la campaña incorpora un calendario de atención personalizada para resolver dudas y confeccionar la declaración. A partir del 6 de mayo está previsto que la Agencia Tributaria comience a atender por teléfono a los contribuyentes que soliciten cita previa.

Quienes prefieran la atención presencial en oficinas tendrán que esperar unos días más, ya que este servicio se activará a partir del 1 de junio, también con cita previa, y se mantendrá operativo hasta el final de la campaña.

Contribuyentes valencianos

Quienes residan en la Comunidad Valenciana y cumplan los requisitos de renta deben revisar con detalle su borrador para comprobar que se aplican correctamente las nuevas deducciones autonómicas. Es recomendable verificar los datos personales, familiares y de vivienda, así como posibles gastos deducibles que no aparezcan reflejados de inicio.

En caso de duda, siempre se puede solicitar ayuda a través de los canales de atención de la Agencia Tributaria o recurrir a un asesor especializado, especialmente si se está cerca de los límites de renta fijados para acceder a las nuevas ventajas fiscales.