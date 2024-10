Pilar de Vicente, la editora que se enamoró en ultramar y abrió una coqueta librería en el centro de Alicante

Hay libros que, como personas, merecen una segunda o tercera oportunidad. Los libros pueden cambiar de manos, y las personas pueden dar un cambio completo de dirección. Algo parecido fue lo que le pasó a Pilar de Vicente Mira, quién dirige, junto a su pareja, el escritor Miguel García Urbani, 'Libros de Ultramar'.

Ubicada en la calle Bazán en Alicante, 'Libros de Ultramar' es un establecimiento en el que se venden libros de segunda mano y se celebran todo tipo de actividades culturales, desde reuniones de clubs de lectura, presentaciones de libros hasta talleres de tango y conciertos de música electrónica.

Esta coqueta librería no solo atesora primeras ediciones y ejemplares especiales, sino que tras ella también hay una bonita historia de amor, así como todo un ejemplo de mujer emprendedora después de los 50.

Amor y libros en ultramar

Pilar de Vicente ha pasado gran parte de su vida pegada a la pantalla de un ordenador, dedicada al mundo de la publicidad. En 2019 y con un divorcio de por medio, la alicantina dejó la agencia de publicidad que tenía junto a su exmarido para dedicarse por completo a su nuevo objetivo: convertirse en editora de libros.

"La gente dice que cuándo hablo de él, me brillan los ojos". Y es cierto. Pilar de Vicente tiene un brillo especial en la mirada, mientras cuenta cómo fueron los inicios de la librería y cómo conoció a su actual pareja, el escritor argentino Miguel García Urbani.

"Con la idea de montar mi propia editorial, casualidad que una persona se pone en contacto conmigo a través de redes sociales para avisarme de que viene a presentar su nuevo libro a Alicante, España. Me mandó un vídeo de YouTube con la narración, que iba acompañada de música jazz. Me encantó y se lo dije".

"Libros de Ultramar se llama así porque la librería, de algún modo, se encuentra a dos orillas, entre Argentina y España", aclara la emprendedora.

Pilar de Vicente ayudó a Miguel García Urbani a darse a conocer en las librerías españolas, y con este impulso, decidió abrir su propia editorial. Sin embargo, describe que nada más empezar con el proyecto, "nos pilló la pandemia".

"Yo había hecho dos libros para presentarlos, pero no tenía autor porque no podía viajar y a mí tampoco me conocía nadie", confiesa.

El interior de Libros de Ultramar.

Tras atravesar ese primer bache, empezaron a pensar de qué forma podían salvar su proyecto, mientras el mundo se encontraba confinado por el coronavirus. El escritor poseía una biblioteca personal con más de 30.000 ejemplares. Por lo que, pensaron que sería buena idea ponerlo a la venta a través de una plataforma.

Pilar describe que el negocio online funcionaba bien, pero ella no quería pasarse toda la jornada sola con un ordenador. "Quería estar en contacto con la gente" y también disfrutar de sus actividades favoritas, como ir a conciertos o presentaciones de libros.

De esta forma, nació Libros de Ultramar, como un espacio físico dónde poder comprar libros de segunda mano, desde 3€ el ejemplar hasta poder disfrutar de todas las actividades que allí se organizan.

Libros de Ultramar organiza todo tipo de actividades culturales.

Entre ellas, presentaciones de libros o talleres de escritura, tango y acuarelas. Allí también se celebran las reuniones de algunos clubes de lectura y todo tipo de conciertos, desde cantautores hasta música electrónica. "Acepto casi cualquier propuesta que me haga cualquier persona", explica Vicente.

La librería también vende obras de arte. En las paredes se encuentran las obras de artistas como el español Dionisio Gázquez Méndez o el dibujante Luis Scafati.

Libros de Ultramar promueve la economía circular, ya que no solo vende libros de segunda mano a un precio económico, sino que también compra ejemplares a quiénes ya no saben qué hacer con ellos en casa.

Toda la programación de la librería se puede consultar en el perfil de Instagram de la empresa (librosdeultramar).