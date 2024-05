Así funciona 'SuBT', el bot de Alicante que se ha colado en Telegram para compartir coche en pueblos pequeños

Si vives en un pueblo pequeño, conocerás bien las dificultades para llegar a otras localidades o a la capital de provincia. Algunas como tener que mirar constantemente el horario del transporte público, esperar durante horas el próximo autobús, y en el peor de los casos, perderlo y tener que posponer tu viaje.

Estas son solo algunas de las preocupaciones que tiene el 84% de los municipios de España con menos de 5.000 habitantes. Con el objetivo de acabar con la desigualdad en las zonas rurales, Virginia Tóvar y sus hijos han lanzado 'SuBT Carpooling', un bot de Telegram capaz de conectar a los vecinos y vecinas de pequeñas localidades para compartir coche y llegar a otras poblaciones más grandes.

'Compartiendo vehículos y experiencias en entornos rurales'. Ese es el lema de SuBT, que cumple con una triple labor social: acabar con la despoblación, la desigualdad territorial y la exclusión, que sufren las personas que viven en entornos rurales. Todo ello a favor de la movilidad sostenible, ya que con su uso se reducirían las emisiones de CO2.

SuBT nace de la necesidad de la propia impulsora para moverse de una localidad a otra con mayor facilidad. Virginia Tovar es trabajadora social y reside desde hace años en Busot, una localidad que cerró el año 2023 con 3.534 habitantes. Entre este pueblo de interior y la capital de provincia hay poco más de 20 kilómetros. Sin embargo, el viaje puede durar más de una hora si no se hace en coche.

La emprendedora, con más de 30 años de experiencia en el sector de las ONG, llevaba tiempo hablando de esta idea a sus dos hijos, pero no fue hasta que salió el tema en una comida familiar, que decidieron hacer realidad SuBT.

La "jefa" como ella misma se describe es Virginia Tovar, mientras que Iván Peña es el consultor tecnológico y Jorge Brocal es el desarrollador. Cada uno de una generación y con unas habilidades, forman el "equipo perfecto", según describe la CEO, que pretende llegar a un millón de facturación anual dentro de cinco años.

Su idea es extender su proyecto a toda España, pero han decidido empezar la prueba con los alumnos del Grado Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible del CIPFP Valle de Elda. El profesor Javier González escuchó a Virginia Tovar en una presentación sobre SuBT e inmediatamente se mostró interesado.

"Los alumnos están casi más emocionados que yo. Todos son mayores y tienen vehículo, y además les sirve como una práctica real sobre lo que están estudiando", describe la CEO, que añade que el curso que viene estará en marcha en el centro.

SuBT para boomers

La "jefa" del equipo, que pertenece a la generación boomer, hace énfasis en la importancia de la accesibilidad del proyecto. SuBT funciona como un bot de Telegram. Por lo que, es muy fácil de utilizar. El usuario solo tiene que abrir esta app en su teléfono móvil, buscar el chat de SuBT y publicar un viaje o ver si hay alguno disponible a través de una conversación con el propio bot, que le va dando opciones sobre sus respuestas.

Además, en YouTube hay disponible una guía de uso con explicaciones para los principiantes. "Hemos hecho muchas pruebas y hasta que la gente no esté iniciada no queremos añadir complicaciones con otras funciones", comenta.

SuBT es una de las ideas ganadoras para participar en 'Proyecto 50+Alicante', un programa que, -impulsado por la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social 'Impulsalicante', la Fundación Rotaria y el Rotary Club de Alicante-, brinda ayudas de hasta 5.000 euros por proyecto y además incluye asesoramiento.

Virginia Tovar confiesa que "pese a no residir en la ciudad de Alicante" se siente muy arropada por su Ayuntamiento: "Me han acogido". A su vez, agradece la ayuda del Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) de Elche, y pone el foco en la importancia de la colaboración con las administraciones públicas, ya que "sola no haces nada".

Además, invita a cualquier otro consistorio de la provincia a poner a prueba SuBT. "No les pide dinero, solo que escuchen mi propuesta".