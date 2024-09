Esta es la comparsa más antigua de las fiestas de Villena: más de 1.500 festeros unidos por la tradición

Los espectaculares desfiles de Moros y Cristianos se han convertido en el símbolo de las fiestas de Villena. Catorce comparsas, siete moras y otras tantas cristianas, desfilan desde el 4 al 9 de septiembre en unas fiestas, que están declaradas de Interés Turístico Nacional.

Entre todas las comparsas, hay una que destaca por su antigüedad. Se trata de la Comparsa de Estudiantes, que se fundó en 1845, y cuenta en la actualidad con más de 1.500 asociados. Uno de los elementos más característicos es la completa uniformidad de todo el conjunto, ya que no cuenta con escuadras especiales, grupos alegóricos ni boatos.

En la Comparsa de los Estudiantes todos son iguales, visten con el uniforme original, que no se ha modificado desde los años 20. "Algo que no hace diferentes es que nuestros colores son el negro y el blanco, no tenemos escuadras especiales, así como que toda la comparsa salimos con el traje oficial", describe la presidenta de la Comparsa de Estudiantes, Elisa Micó.

Otro de los elementos más llamativos de esta agrupación festera es que los estudiantes siempre van acompañados de una cuchara de madera. Su origen se remonta a los siglos XVI y XVII cuando los estudiantes siempre viajaban con una cuchara encima porque era más barato comer en una casa de comidas si llevabas tu propio cubierto.

La Comparsa de los Estudiantes tiene sus propias tradiciones, como la Cena de la Sardina, cuyo objetivo es cada 7 de septiembre recordar a los festeros que a lo largo de la historia han pasado por la agrupación.

Los asociados de esta comparsa también conocen bien el 'Pacto de la Alianza', uno de los documentos escritos más antiguos que se conocen. El acto se remonta a 1875, "cuando los Cristianos iban a la Guerrilla del día 8 ayudados por la nueva Comparsa de Estudiantes, para echar del Castillo a los Moros", describen en su página web.

Comparsa de los Estudiantes 2019.

Muchas cosas han cambiado desde su origen, pero lo que sigue intacto es la ilusión y la alegría de los estudiantes por las fiestas de Moros y Cristianos. Entre las últimas novedades de la agrupación, destacan: la actualización de su aplicación, el carné y el pase de acompañantes digitales, así como el cambio de la banda oficial, que es la banda enguerina.

La presidenta de los Estudiantes, Elisa Micó, anima a todo el mundo a que venga a conocer Villena durante estos días tan especiales para sus vecinos, ya que "son fiestas multitudinarias con mucha alegría y muchas comparsas muy diferentes entre sí, así como con gran variedad de trajes".

Moros y Cristianos de Villena

Las fiestas de Moros y Cristianos, que están declaradas de Interés Turístico Nacional, se celebran del 4 al 9 de septiembre. Desde Turismo de Villena destacan la gran participación de las mismas con más de 12.000 personas cada año.

Su origen se remonta a finales del siglo XV, con la proclamación de la Virgen de las Virtudes como patrona del municipio. Con ánimo de proteger al pueblo, la imagen de la santa se colocó en el santuario ubicado a 7 kilómetros de la localidad, y los ciudadanos hicieron el voto de acudir allí dos veces al año. La imagen de la patrona se desplaza hasta la localidad durante la romería de agosto para que pueda estar lista para las fiestas.

La entrada y la cabalgata son dos de los momentos en los que se puede ver las espectaculares comparsas de Moros y Cristianos. Las embajadas, las guerrillas, la procesión o la ofrenda, son otros de los eventos que no te puedes perder si vas a las fiestas de Villena.