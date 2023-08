El tuit viral contra el machismo que lanzan desde Alicante: "Ya han perdido y no se dan cuenta"

"Tengo casi 44 años y he sido y, aún hoy, sigo siendo machista". Así arranca el último mensaje viral en X, antes Twitter, contra el machismo. Su autor, el dibujante de Villena (Alicante) Fran Ferriz retrata el cambio que se ha producido en España. Y con 1,7 millones de visualizaciones ha comprobado, para bien y para mal, que ha calado. "Ya han perdido y no se dan cuenta", afirma.

Con seis mensajes ha creado un relato en primera persona en el que identifica el problema de las actitudes machistas en la sociedad y su evolución. "Tenemos que reconocer que aunque pensemos que no somos machistas, los que tenemos cierta edad, el machismo y los micromachismos los llevamos todos lo que hemos crecido en determinada época", razona a EL ESPAÑOL aún sorprendido por el impacto de su mensaje.

Así, arranca su hilo lamentando esa falta de valores que se inculcaron en los años 80 y que tienen sus consecuencias hoy días cuando "sigo cayendo en muchos micromachismos que trato de corregir", como indica en su texto. Un mal que lamenta se ha instalado de tal modo que "todos y todas hemos tenido esas actitudes en algún momento. Nos educaron así". La clave, resalta, es que esa base de la educación sentimental no está grabada a fuego ya que "tenemos la capacidad de aprender, de empatizar y de mejorar".

Tengo casi 44 años y he sido y aún hoy, sigo siendo machista. Soy producto de una época, crecí en los 80, un tiempo donde todo se veía diferente.

He tenido actitudes machistas en muchas ocasiones (aunque nunca he besado o tocado sin consentimiento).

Esa es una lección que él mismo se aplica al identificar usos del lenguaje que se encuadran en conceptos antiguos. "En mi caso los sigo teniendo, pero intento cambiarlo porque tenemos que vivir en una sociedad en la que todos seamos iguales; hay que actualizarlo y cambiarlo".

¿Por qué este mensaje ahora? La intervención del presidente de la Real Federación de Fútbol en España ante la asamblea tras su beso no consentido a Jennifer Hermoso le lanzó a escribir en una red social en la que es muy activo. "La verdad es que lo había seguido desde el primer momento y vi el beso no consentido y ya me llamó la atención", cuenta. Por eso se lanzó y criticó que "hoy he escuchado a Rubiales con bochorno y vergüenza".

Su mensaje ha destacado entre los centenares de miles que se han publicado en esta semana sobre el tema con un posicionamiento rotundo sobre lo visto el viernes: "Los tíos que aplauden a Rubiales como un líder de la manada a seguir, se acabarán extinguiendo". Y un remate igualmente conciso: "Y el camino para ser mejor, es entre otros el de ser feminista a muerte". Así rápidamente llegaba al millón de visualizaciones y ha seguido difundiéndose hasta los 1,7 que suma este domingo.

A partir de todos esos razonamientos ha recibido múltiples respuestas por parte de la comunidad en X. En estos se muestra también cómo reacciona la sociedad actual frente a estas cuestiones. Desde halagos y mensajes de apoyo que recibe hasta los insultos más duros.

Esta es la parte más grave que ha sufrido desde el viernes. Como ha explicado también en esta misma red, ha recibido insultos y amenazas. "Cuando estás ahí sabes que es un lugar donde crece la polémica y el insulto. Aunque tengo una comunidad que me trata genial, cuando se va a este calibre hay opiniones de todo", indica a este medio. Por eso lamenta en particular que "un hilo que podría generar debate y conversación desde distintos puntos de vista" acabe "en cuentas con miles de seguidores que han colgado fotos y tuits antiguos para señalarme".

Pese a ello, tiene clara la conclusión sobre el impacto de estos mensajes. "Todavía hace falta muchísimo para que la sociedad cambie porque hay muchísimo machismo", razona. "Y cuando hay gente que dice que el feminismo no sirve de nada este hilo es prueba de que hace falta mucho", añade. De ahí que concluya firme en su voluntad de "ser crítico y comprometido: estos insultos no me amedrentan. No hay que callarse ante ciertas actitudes".

