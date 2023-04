'Yo también tengo miedo', la novela gráfica que habla con humor de la salud mental

El ilustrador Fran Ferriz salió de la presión de la industria en la que descubrió que le dolía el alma pese a estar en lo que parecía el trabajo de sus sueños con un proyecto internacional para Ridley Scott. Ahora ha conseguido desde su casa en Villena abrirse un nuevo camino a través de la comunidad que le sigue en redes sociales a los que les propone embarcarse en su proyecto Yo también tengo miedo para hablar de los problemas de salud mental.

"Es un libro autobiográfico, o bastante, en el que voy a hablar de mis problemas pero quiero dejar claro que no es un libro de autoayuda ni pretende aleccionar sobre nada", avanza. Lanzado a través de financiación colectiva en libros.com ya tiene más del 75 % del objetivo de 6.000 euros para publicarlo.

La dureza de los temas que aborda pasa por su filtro personal, donde la ternura, el dolor y el humor salvaje se combinan. Así lo ha ido mostrando día a día en las ilustraciones que sube a su perfil en Twitter y que se convierten en una suerte de diario. Con este proyecto le pone palabras, muchas, y dibujos "desde un punto de vista optimista para que después de leer el libro te quede un buen sabor de boca", promete.

Esta novela ilustrada alternará páginas de texto con otras de viñetas y otras de ilustraciones completas, "una fusión". Así da un paso más en esta vertiente profesional en la que escribe más que dibuja porque "me divierte mucho, cada vez me gusta más". Y con muchos años de ilustrador y diseñador a sus espaldas, donde ha conseguido ese reconocimiento internacional "aunque te guste mucho tu trabajo, hay días que te cuesta sentarte a dibujar".

Esa sensación aún no le ha llegado cuando le corresponde estar delante del ordenador para escribir porque "es casi un vicio". De momento, aún no es un trabajo, pero con las dos partes de Cosas Terribles y el infantil Cuentos Quita Miedos ya hay quien le conoce solo por esta faceta. "Al final tienes que hacer algo que le guste a la gente" y aunque añade que "no me considero escritor", le está funcionando muy bien.

Ferriz lleva ya tiempo abordando la salud mental en su obra gráfica y en los mensajes que comparte en redes. "La gente que me ha seguido en los últimos quince años sabe que ya hablaba de esto cuando no era una moda. Lo que quiero es hablar de mi experiencia, de lo que conozco, donde estoy seguro de que mucha gente se va a ver reflejada y es una manera de decirles que no estás solo".

Lo hará con humor, avanza, porque es su forma de lidiar con estos asuntos. "La risa es muy importante y en mi caso necesito tratarlo desde ese punto de vista", apunta. Por eso, aunque se hable del fracaso y la incomprensión, recalca que el tono en el que lo presentará se mueve en la línea con que lo presentaron en una ocasión: "Este es Fran Ferriz, el tío que dijo no a Ridley Scott porque no quería madrugar". Por eso insiste en que "vamos a reírnos un poco porque nada es tan importante y muchas veces hacemos una montaña que tampoco vale la pena".

La confianza que mantiene con sus seguidores es la que cree que hace que su relación "sea muy auténtica". Y también le permite poder enfocar su carrera con el soporte de ellos "porque ven que transmito verdad, eso es lo que hace que llegue a la gente".

