Las Hogueras de Alicante adelantan sus elecciones a agosto

Las Hogueras de Alicante tendrán un año intenso este 2023. La asamblea de la Federació de Fogueres aprueba el rumoreado adelanto electoral y se convocará a todos los festeros para este agosto. Estos serán los primeros en los que se aplicará una reforma que agilice el proceso para que "no sea tan largo" y "evitar conflictos internos".

"Muchos foguerers y barraques a lo largo de estos ejercicios, y en el debate del congreso que celebramos en septiembre, han solicitado este cambio", explica la presidenta de la Federació, Toñi Martín-Zarco. En el comunicado de la organización festera explican que esta modificación estatutaria se ha hecho prácticamente por unanimidad, con solo una abstención.

El ejercicio acabará el 31 de julio de cada año, tanto para la Federació como para las asociaciones que la componen. En el ámbito económico se adelantará este cierre, como máximo al 22 de julio en el caso de la Federació, mientras que el resto de asociaciones lo pueden mantener a finales del mes.

Martín-Zarco recalca que "desde la Federació hemos trabajado en la línea de actualización de los Estatutos y tomando como referencia puntos que se quieren ir mejorando, el proceso electoral ha sido uno de los puntos a tratar desde el inicio de nuestra legislatura". Así han estado trabajando en una mesa más de cuarenta foguerers y barraquers para aplicarlo.

La presidenta recuerda que "en 2020 ya se aprobó en asamblea la retirada de los avales y hoy traemos de nuevo una batida de modificaciones encaminadas a que el proceso electoral no sea tan largo y complicado y se puedan evitar conflictos internos en las comisiones de hogueras y barracas". En la asamblea, se comparó este proceso al de las elecciones municipales, cuando oficialmente están activas solo durante quince días.

Las elecciones se convocarán mediante Asamblea General Extraordinaria con fecha máxima el 22 de julio de cada año de elecciones. La asamblea de elección se fijará entre el 7 y el 12 de agosto. Siete días antes de la votación para la elección de la presidencia y componentes de la Federació, los responsables en funciones elaborarán el censo de votantes que tendrán que exhibir en la sede.

Las candidaturas para formar la Federació se presentarán entre el 23 y 28 de julio (ambos inclusive) del año de elecciones. De forma que, aún no se ha hecho oficial sí habrá candidaturas alternativas o no para este nuevo mandato. Lo que sí adelanta Martín-Zarco es que se siente "muy orgullosa de liderar un colectivo que no teme avanzar dando pasos hacia adelante en busca de la evolución que demanda la sociedad y la fiesta".

¿Hay alguna otra voz que aspire a presidir la Federació? Las miradas se dirigen a David Olivares, el único que presentó en este mandato una candidatura alternativa. De momento, se muestra prudente. "David Olivares no va a crear divisiones entre comisiones", afirma el propio delegado de Foguerer Carolinas.

"A día de hoy, hay un gran trabajo con la presidencia", responde a preguntas de El Español. Aunque sí concede que la idea se le ha cruzado por el pensamiento porque "es lo único que me queda en la fiesta", aunque recalca que "aún no estoy comprometiendo a nadie. Mi preocupación es que salgan unas buenas Hogueras y no poner ningún obstáculo a la actual Federación y luego tomaré la decisión".

