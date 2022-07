Unidad en la crisis de Hogueras, David Olivares pide "en estos momentos estar con la presidenta"

El anuncio de la dimisión de tres vicepresidentes de la Federació de Fogueres este jueves ha avivado la crisis en el sector festero de Alicante. Una que surgió con la polémica sobre el futuro laboral de su dirigente Toñi Martín-Zarco, como adelantó El Español el domingo. Y ahí, David Olivares pide "en estos momentos estar con la presidenta". El que fuera el otro candidato que aspiraba en 2019 a liderar la fiesta lo aborda en esta entrevista.

"Si te hablo con la mano con el corazón lo vivo con tristeza y con respeto", asegura este viernes Olivares. Y una de las razones por las que se identifica en esa posición es que en su momento fue vicepresidente durante siete años del área de Fiestas cuando presidía la entonces Comisión Gestora Pedro Valera.

Por eso recuerda una de sus frases que decía en la campaña de tres años atrás. "Este tema es altruista y todo tiene un límite. Las personas que han presentado oficialmente su dimisión han elaborado un gran trabajo durante diez años y es lícito que tengan motivos personales o profesionales para retirarse. Y no pasa nada. A todos nos puede pasar, festeramente hablando".

Son días de muchas llamadas entre el colectivo que participa en la fiesta. Y, por tanto, de muchos rumores y opiniones sobre lo que está pasando y lo que debería de pasar con las Hogueras de Alicante, la mayor de las fiestas que organiza la ciudad.

Contar con el trabajo hecho

"Durante estos días de mala marea en el mundo de la fiesta, solo tengo un pensamiento, ponerme en el lado de la presidenta", asegura. Y así recalca que se deja atrás su competición de 2019. "No he sido un contrincante porque no me gusta esa palabra. He sido una persona que ha tenido otra opinión y espero en un futuro poder llevarlo a cabo. En estos momentos solo me queda una cosa, que si mañana me llama la presidenta, estaremos a su lado para ayudarla. Aquí no estamos hablando de David o de Toñi, ni un equipo u otro".

Olivares insiste en que "hablamos de personas para las que tengo grandes halagos, como Conrado Albaladejo, Manolo García o Alba Antón, que son personas que, sin duda alguna, si en un futuro decidiera formar un equipo, no dudaría en llamarles y contar con ellos".

Pero, añade en referencia las diferentes circunstancias personales de cada uno de los tres vicepresidentes, "todos necesitamos oxígeno en la vida". Porque, como razona, "cuando le dedicamos el 200 % de la semana a un trabajo altruista, que además sacamos proyectazos a nivel local que eso genera un turismo y unos ingresos a la ciudad, en eso los festeros no estamos valorados, sobre todo los miembros de la Federación de Hogueras".

Unirse para seguir

E insiste en esa idea de unión porque "corremos un grave peligro la fiesta". No solo localmente, también más allá. Y ahí le preocupa "la imagen que damos, que no nos olvidemos que somos una fiesta de interés turístico internacional". "Es momento de apoyar, de llamar, de unirse, como era mi lema, porque si no, la fiesta estará muerta. Porque si ahora está en la UVI, estará en la UCI".

Por eso piensa que si "ya hemos recibido el bache de la pandemia y hemos conseguido sacarla adelante", se tiene que aprovechar "que desde el Ayuntamiento de Alicante está ayudando al 200 % al mundo de la fiesta. ¿Que se puede aportar mejor? Claro. Pero para eso hay que coger un camino, reunirse, sentarse, coger patrocinadores, hay que ofrecer otro tipo de cosas".

