Petímetre continúa celebrando su aniversario con un duelo entre el atún rojo y el cerdo ibérico a la brasa

La celebración del flamante cuarto aniversario de Petímetre continúa en el restaurante alicantino, ubicado en la zona de Playa de San Juan. Este jueves 17 de noviembre ha tenido lugar un almuerzo ofrecido por el chef de Petímetre, Karmelo Macho, y su equipo como una exhibición única de producto de calidad y el arte de cocinar a las brasas, a la que han asistido más de medio centenar de comensales.

[Alicante es la provincia de España en la que más han subido las reservas en restaurantes desde 2019]

Los protagonistas de este evento gastronómico en forma de menú degustación han sido dos productos de la tierra y una técnica que ya es una de las más demandadas en Petímetre: “las partes más preciadas del atún rojo y del cerdo ibérico cocinadas a la brasa”, explicaba Karmelo Macho. El almuerzo ha incluido también una cata de aceites Elizondo (un 100% Picual, un 100% Royal y otro aromatizado con trufa natural) y un maridaje con vinos de Pepe Raventós.

El evento comenzó con dos aperitivos: cuchara de tartar de atún y lascas de presa y suero Idiazábal, maridados con el vino espumoso rosado De Nit (D.O. Conca del Riu Anoia). Y continuó, ya en la mesa, con varios “duelos” entre ambos productos: jamón de mar vs. jamón ibérico, tataki de atún vs. presa a la brasa, parpatana vs. belly yaki, ventresca vs. pluma y carrillera de atún vs. carrillera ibérica.

Los participantes el pasado miércoles en el acto con motivo del 4º aniversario.

Como final dulce, un sorbete de mandarina y una golosa torrija con crema de vainilla. En la copa, recepción con un espumoso rosado De Nit (D.O Conca del Riu Anoia), un espumoso de La Finca (D.O. Conca del Riu Anoia), el Blanco Can Sumoi Xarel-lo (D.O. Penedés) y un tinto Pepe Raventós Isabel Negra (D.O. Penedés)

“La parrilla es complicada pero agradecida y nosotros trabajamos a la brasa muchos productos como rodaballo, chuletón, berberechos, bogavante, langostas, doradas, lubinas, lenguado o virrey. El menú de hoy ha sido una demostración de lo que hacemos en Petímetre cada día”, reflexionaba Karmelo Macho.

4 años

Producto de primera y el fuego de sus brasas. Esos están siendo los protagonistas del 4º aniversario del restaurante Petímetre Alicante Golf desde el miércoles 16 hasta el 20 de noviembre, un evento que cuenta con propuestas gastronómicas únicas e invitados de primer nivel, así como con la presencia de amplia representación del tejido empresarial alicantino.

Participantes en la jornada del jueves.

El pistoletazo de salida de ‘Petímetre a fuego’ fue con una jornada a 8 manos el pasado miércoles 16 con los chefs Pablo Montoro de Espacio Montoro, David López de Local de Ensayo (Murcia) y Urko Saratxaga y Asier Alonso de Petímetre. Además, contó con la presencia de David Carbonell (Fondillón Luis XIV) y de Bruno Colomer (Grupo Codorníu), elegido mejor enólogo de espumosos en los Premios Bacchus 2021.

Y será con el cóctel especial del 4º aniversario ‘Petímetre a fuego’ este viernes 18 de noviembre desde las 20.30 horas, cuando la celebración alcance su máxima expresión. Contará, entre otras muchas sorpresas, con showcooking de brasas, mesas temáticas con cortadores de jamón, abre ostras, referencias de cóctel y bodega para disfrutar una completa experiencia gastronómica con la música en directo más carismática de Belén Devesa, la banda Situación Límite, la sesión de Dj de Jes Set y el mejor ambiente.

Se puede reservar plazas en Entradium, en su página web www.petimetrerestaurant.com o en el teléfono 965 29 74 76.

Sigue los temas que te interesan