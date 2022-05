Una pareja de Alicante denuncia a su hijo como autor del falso robo de su coche para cobrar el seguro

La Guardia Civil de Alicante ha investigado a una pareja que denunció al hijo de ella como presunto responsable del robo de su vehículo. Los agentes averiguaron que habían vendido el coche y que, con la simulación del robo, pretendían cobrar una indemnización de la compañía aseguradora.

Los hechos se remontan al pasado 2 de mayo cuando una pareja acudió al Cuartel de la Guardia Civil de Pinoso a denunciar que les habían robado su coche. Según afirmaba el denunciante, sospechaban que el ladrón era el hijo de 36 años de su pareja, testimonio que la madre ratificaba. "Sin embargo, aquella manifestación no dejó indiferentes a los agentes y como los detalles no encajaban decidieron indagar en el asunto", se puede leer en un comunicado publicado este martes por el instituto armado.

Así que, en sus pesquisas, solicitaron numerosa documentación, tomaron manifestaciones a posibles testigos y realizaron varias inspecciones en establecimientos de las inmediaciones. Fruto de las investigaciones efectuadas, los agentes de la Guardia Civil de Pinoso averiguaron que en realidad la pareja denunciante había vendido el coche, un Saab de 2004, a un depósito de desguace de Crevillente de vehículos a motor.

El vehículo en cuestión ha acabado siendo intervenido por el Juzgado de Instrucción de Novelda

Posteriormente, y con la intención de cobrar la indemnización por el robo del vehículo que tenían contratada en la póliza del seguro, intentaron fingir que había ocurrido tal delito.

Hasta 12 meses

Una vez recabadas todas las pruebas, el pasado 14 de mayo fueron investigados un hombre de 54 años y una mujer de 53 a los que se les imputa un delito de estafa y otro de simulación de delito. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Novelda. El vehículo ha sido intervenido y se encuentra a disposición judicial.

Cabe recordar al respecto que antes de recoger una denuncia, los agentes de la Guardia Civil informan a los denunciantes de la obligación que tienen de decir la verdad, y de que, en caso de no hacerlo, pueden incurrir en un delito penado por la ley con multa de seis a doce meses.

En esta ocasión, la pareja no sólo no dudó en tratar de engañar a la Guardia Civil, cosa que no lograron por la pericia de los agentes, sino que, en su actividad ilegal, acabaron señalando como responsable del robo a su propio hijo, concluye la Guardia Civil en la nota de prensa.

Según la Policía Nacional de Alicante, la simulación de delito más recurrente en la provincia tiene que ver con la denuncia por hurto del teléfono movil, no cayendo en la cuenta el denunciante que no lo suele cubrir el seguro.

