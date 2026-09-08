Orihuela busca atraer a nuevos turistas con propuestas de gastronomía: "Queremos mantener nuestra identidad"

Conocida por el gran valor de su patrimonio cultural, histórico y religioso, Orihuela pone esta vez el foco en la gastronomía y la tradición para la vuelta a la rutina este mes de septiembre.

En este sentido, la Concejalía de Turismo amplía este septiembre su programación con nuevas rutas para mantener su identidad que unen gastronomía, patrimonio y naturaleza. Entre las propuestas destacan la primera edición de ‘Repostería Barroca’ y el itinerario ‘Conoce la Vega desde la Sierra de Hurchillo’.

El calendario, que se desarrollará del 4 al 27 de septiembre, también incluye visitas vinculadas a las fiestas de la Virgen de Monserrate, una actividad dedicada a Miguel Hernández y una ruta especial por el Día Mundial del Turismo.

Una cena para despedir el verano

La programación arrancará el viernes 4 de septiembre con la ‘Cena de Bonanza’, una propuesta para despedir el verano que incluirá una degustación a cargo de Álvaro, de Cerveza Segura. El precio de la actividad será de 5 euros.

Las fiestas patronales marcarán buena parte de la agenda turística del mes. Turismo ha previsto una visita al Santuario de Monserrate el sábado 5 de septiembre y una ruta especial a la Catedral de Orihuela el viernes 18, coincidiendo con la estancia de la imagen de la patrona en el templo.

Dulces con historia

Una de las principales novedades llegará el jueves 10 de septiembre con la ruta ‘Repostería Barroca’. La experiencia se incorpora por primera vez a la programación y permitirá acercarse a una parte de la tradición gastronómica oriolana ligada a la época barroca.

La actividad se completará con una degustación de dulces de tradición barroca, una propuesta que combina la divulgación patrimonial con los sabores más arraigados de la ciudad.

Miguel Hernández y los sentidos

El sábado 12 de septiembre regresará una de las citas habituales de la agenda como es la visita a la Casa Museo Miguel Hernández. La actividad se acompañará del taller sensorial ‘Huéleme’, dirigido a todos los públicos y planteado como otra forma de aproximarse a la vida y obra del poeta oriolano.

La propuesta apuesta por una lectura más experiencial del legado hernandiano, a través de los sentidos y del espacio en el que vivió el autor de El rayo que no cesa.

La Vega desde Hurchillo

La naturaleza tomará el relevo el sábado 19 de septiembre con ‘Conoce la Vega desde la Sierra de Hurchillo’, otra de las novedades incorporadas este mes. La ruta permitirá descubrir el paisaje y el entorno natural de Orihuela desde uno de los enclaves con vistas sobre la Vega Baja.

El itinerario está orientado a quienes buscan una alternativa al turismo urbano, con una aproximación al paisaje agrícola y al valor ambiental del entorno oriolano.

Cierre por el Día Mundial

El programa concluirá el domingo 27 de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial del Turismo. Para esa jornada se ha diseñado una ruta especial por algunos de los lugares más emblemáticos de Orihuela, que finalizará con una degustación.

Las actividades tienen plazas limitadas y las reservas se gestionan a través de la web de Orihuela Turística, donde las rutas se irán habilitando semanalmente.