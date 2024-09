La izquierda de Orihuela vuelve a usar al poeta Miguel Hernández como arma política contra el PP

El PSOE de Orihuela, apoyado por Cs y Cambiemos (Podemos), ha emprendido una hábil una campaña de desgaste contra el actual alcalde, José Vegara (PP), basada en una declaración institucional para solicitar la revocación de los sumarios contra el poeta Miguel Hernández en el proceso judicial al que fue sometido en 1940. Pero con ello, ha impedido que todas las fuerzas políticas del Consistorio acordasen un documento en apoyo a la familia del poeta.

Los hechos se han iniciado esta semana, cuando la portavoz socialista oriolana, Carolina Gracia, presentó al alcalde un documento para su apoyo como declaración institucional pidiendo la revocación de los sumarios judiciales del poeta. Un texto con numerosas alusiones ideológicas en favor de la II República y situando al poeta como referente de la izquierda.

El alcalde, asumiendo la necesidad de esta revocación como justicia histórica, enmendó la declaración institucional (que debe ser apoyada por unanimidad para salir adelante) eliminando el contenido ideológico. "Nuestro poeta no debe ser un arma arrojadiza, sino el poeta de todos. Estoy harto de pretendida superioridad moral de la izquierda, pero mucho más aún que se utilice a nuestro poeta para dividirnos y polarizarnos", ha explicado Vegara a este diario.

Finalmente, Gracia se negó a asumir el nuevo texto e hizo pasar por pleno su propuesta como moción. Y PP y Vox se negaron a secundarla en esos términos. "Miguel Hernández no es propiedad de la izquierda y de lo que se trata es de revocar el sumario, no de que nos hagan tragar con palabras como franquismo, represión o asesinato, 84 años después del juicio".

De hecho, la declaración institucional que quería consensuar el PP hablaba explícitamente de que el poeta fue un "un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia". Ya añade, "Actualmente, lejos de la época de posguerra y en un estado democrático en que las libertades no deberían estar en riesgo, es preciso que aquellos sumarios sean revocados".

Estas palabras no debieron ser suficientes para el PSOE que pasó su moción por pleno como un "trágala" forzando al PP votar en contra, no ya de la petición de la revocación, sino de la solicitud en los términos que querían los socialistas".

Así, la socialista compareció en la prensa acusando a Vegara de no querer solicitar la remisión de las penas al poeta y esta tarde ha convocado un acto para seguir arremetiendo contra el PP "al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática, y siguiendo así el deseo de la propia familia del poeta".

Por su parte, el alcalde ha escrito un artículo de opinión en el que deja clara su posición ante la "intransigencia" de la socialista. Usando como título las palabras del poeta en una carta de Miguel Hernández a Federico García Lorca, fechada el 30 de mayo de 1933.

“Soy, sin ser nada, comunista y fascista” .

Me gusta suponer que la mentira, que la utilización de la imposición del criterio propio sin tener en cuenta el de los demás y la maledicencia, molestaban profundamente a Miguel Hernández. Me gusta imaginar que era capaz de sentarse a dialogar y encontrar puntos de encuentro en los que se crearan espacios comunes con aquellos con los que convivía. Me gusta pensar que, al final, el odio se le amortiguó detrás de la ventana.

El PSOE de Orihuela presenta una declaración institucional en la que solicita el apoyo de los grupos que conforman el pleno del ayuntamiento de Orihuela para la eliminación de las condenas a Miguel Hernández. Declaración institucional, declaración en la que todos debemos estar de acuerdo.

Con el mismo espíritu, presento un texto apoyado en el que recibo, que pide lo mismo pero que matiza la exposición de motivos tratando de encontrar un punto de encuentro de todos, de todos. Buscando únicamente ese espacio común en el que entendernos. La respuesta es tajante. El planteamiento torticero y perverso. NO, el nuestro o ninguno. Y a la prensa para sorpresa del que espera un mínimo de lealtad institucional. El alcalde Vegara se niega a firmar la petición de las condenas a Miguel Hernández. Señor Vegara elija usted: o Miguel Hernández o fascismo. Su texto es demasiado blanco.

El alcalde Vegara no se niega a firmar nada, el alcalde Vegara está un poco harto de que algunos se adueñen de una figura que es de todos para tratar de hacer daño, para tratar de separar, para tratar de sacar un rédito político rastrero.

El alcalde Vegara tratará como ha hecho toda su vida de hacer que Miguel Hernández sea un punto de encuentro no una herramienta para el enfrentamiento, para el partidismo más casposo de los que dicen que están frente a él.

El alcalde Vegara estaría encantado de que algunos de los que se rasgan las vestiduras hubiesen llevado la voz de Miguel Hernández, su poesía y su vida a la mitad de lugares a los que las ha llevado él.

El alcalde Vegara dice sí, como siempre, a Miguel Hernández, y dice no a la intransigencia del Partido Socialista de Orihuela.

Pepe Vegara Durá (alcalde de Orihuela)