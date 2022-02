La primera petición al obispo de Alicante, la vuelta de la Cruz de Callosa

Antes de que el obispo de Orihuela cumpliese con la tradición de entrar en mula a la ciudad ya tenía una petición bajo el brazo. El recorrido de José Ignacio Munilla por las localidades de la Vega Baja tuvo en Callosa de Segura un recibimiento especial acompañado por una demanda, su apoyo al regreso de la Cruz que está actualmente en el suelo de una sala.

La Plataforma en Defensa de la Cruz tenía doble motivo para celebrar su llegada. El anterior obispo, Jesús Murgui, conoció de primera mano la retirada de este monumento de la plaza en la que se encontraba desde que en 1940 la levantaran en honor a los "caídos por Dios y por España". Y sienten que entonces no les apoyó. Ahora esperan una respuesta muy distinta por parte de Munilla.

En enero de 2018, la anterior corporación aplicó la ley de la memoria histórica y la retiró por considerarla franquista. Decenas de personas protestaron por esa decisión y agrupados en esta plataforma, entre ellos el actual alcalde Manuel Martínez Sirvent, lo hicieron público rezando el rosario y velando junto a ella. Cuando el entonces obispo Murgui visitó la ciudad el fin de semana que se retiraba, le preguntaron por ella.

Luis Valdés, vicepresidente de esta Plataforma, recuerda que estaba sentado en la segunda fila de la parroquia de san José. "Me levanté y le pregunté qué iba a hacer al respecto", indica, "y ahí fue cuando dijo que no me iba a responder. Me sentí mal. Fue un día malo porque no me creía que este hombre se fuera a poner de perfil hasta ese punto. Esperaba unas palabras de ánimo, como un ya lo estudiaremos. Fue una salida de tono por parte del obispo". Desde entonces no volvieron a hablar con él sobre esto.

El recibimiento

La Plataforma confía en Munilla y por eso prepararon concienzudamente una gran bienvenida. Una muy distinta a la que tenía preparada el actual párroco de san Martín Obispo, según Valdés. "Como la parroquia no había convocado para la visita ni a los chicos de la catequesis, decidimos convocar a la gente", asegura. A las tres de la tarde, decenas de personas se congregaron en la plaza, se dispararon tracas, cañones de confeti y, entre aplausos y gritos de "¡Munilla, maravilla!" le recibieron.

La pancarta, encargada para la ocasión, también celebraba esa llegada: "¡Los defensores de la Cruz le damos la bienvenida, monseñor Munilla!". Valdés explica que querían que esta fuera "discreta" y que "no tuviera nada para que no dijera nada al respecto". En los ocho minutos que estuvo el nuevo obispo en Callosa de Segura, no querían "decirle algo de lo que no sabía nada" en el día de su posesión del cargo.

La que ejerció de portavoz fue Tere Agulló. Desde su balcón, enfrente de la iglesia proyecta la silueta de la cruz en el lugar en la que estuvo entre 1940 y 2018. Ha sido multada en reiteradas ocasiones por hacerlo. Como explica Valdés, le entregó a Munilla una réplica de la cruz impresa en 3D, de una pequeña tirada que hicieron en 2019, para recordar su retirada un año antes. Esta vez la acompañaban con una peana en la que se conmemoraba la entrada del obispo. "La bendijo y no se pudo hablar porque en esos ocho minutos no daba para más", asegura el vicepresidente de la plataforma.

Las expectativas

Munilla tendrá que afrontar dos temas relacionados con la cruz de Callosa. Y el primero será en un juicio. Como indica Valdés, el 17 de marzo se verán las caras el Ayuntamiento y la Iglesia por la propiedad de la plaza en la que estaba el monumento. Martínez Sirvent tendrá que representar a la corporación que defiende su derecho a la propiedad de ese espacio frente al arzobispado, que lo considera suyo. Por eso desde la plataforma consideran que "no es momento para entrar al tema, cuando salga esto pediremos para una visita de contacto".

Pasado este primer choque, Luis Valdés espera que haya una mayor sintonía y que Munilla sea más receptivo a la causa. El obispo llegado de San Sebastián, donde ha ocupado ese cargo los últimos doce años, se considera educado "para no acomplejarme ante las adversidades". Su presencia en los medios y en las redes sociales le sirve de canal de difusión para predicar la fe.

Y su mensaje es muy claro al respecto. "Es importante que asumamos que se acercan tiempos de persecución hacia la Iglesia, en la medida en que nos resistamos a la imposición del pensamiento único dominante. El pensamiento cristiano siempre ha sido contracultural, pero hoy lo es de manera especial… Todo aquel que denuncie con vigor la actual agenda antinatalista y anti-familia va a ser atacado por tierra, mar y aire... Tenemos que asumir que esto va a ser así, sin permitir que el miedo nos silencie".

