El nuevo obispo de Orihuela-Alicante: "Vivimos en una cultura crispada, solo hay que asomarse a Twitter"

El nuevo obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha defendido en su eucaristía de toma de posesión celebrada este sábado en Orihuela que la iglesia es un “espacio de diálogo y encuentro donde todo el mundo tiene cabida, y es el momento de demostrarlo”.

Munilla ha sido recibido entre vítores y aplausos en un día histórico para la ciudad al dar la bienvenida al obispo número 37 de la Diócesis Orihuela-Alicante, algo que ha hecho cumpliendo con la centenaria tradición de cruzar la Puerta de la Olma a lomos de una mula blanca, Bartola.

Durante la eucaristía, celebrada en la Catedral de Orihuela, Munilla ha asegurado que a día de hoy se “pretende imponer el pensamiento único de lo que se considera políticamente correcto”.

“En mi juventud había una máxima que se consideraba revolucionaria; estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Aunque no piense como tú, daría mi vida para que tú pudieses disfrutar de libertad de expresión”. Algo que, según ha dicho hoy, “ha quedado en el olvido”.

Según sus palabras, “vivimos en una cultura crispada. Basta asomarse a Twitter donde hay poco espacio de diálogo y para el encuentro de diferentes. Al que no piensa como nosotros, hay que silenciarlos. Es la cultura de la cancelación”.

Pasadas las tres y media de la tarde Munilla ha llegado a la Ermita de San Antón, procedente de Cox, Callosa de Segura y Redován, donde ha tomado la tradicional naranjada acompañado por el Cabildo Catedral y autoridades civiles y eclesiásticas.

Desde allí y a lomos de Bartola, se ha dirigido hasta la Puerta de la Olma, cumpliendo con una tradición que se remonta al siglo XVI y que simula la llegada de Jesús a Jerusalén.

El cortejo ha estado compuesto por el pertiguero, cuatro maceros, y cuatro concejales -Mariola Rocamora, Sabina Galindo, Víctor Bernabéu y Dámaso Aparicio-, además de tres agentes de la Policía Local de gran gala.

Tras atravesar la Puerta de la Olma el obispo ha sido recibido por el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana y parte de la corporación municipal, además de los exalcaldes Mónica Lorente y José Manuel Medina.

Itinerario

Escoltado en todo momento por varios policías nacionales a caballo, Munilla ha recorrido las principales calles de Orihuela arropado por centenares ciudadanos que no han querido perderse este momento histórico. Tampoco una treintena de obispos de toda España y el Nuncio del Papa en España, Bernardito Auza.

En su recorrido se ha cruzado con lo más representativo de la ciudad de Orihuela: dulzainas, gigantes y cabezudos, además de miembros de la Junta de Cofradías y Hermandades y de la Junta Central Festera de Moros y Cristianos.

También ha habido hueco para la reivindicación. Una veintena de mujeres, algunas de ellas del colectivo “Mujeres por Mujeres” de Jacarilla, no han dudado en portar pancartas donde se podía leer “no somos víctimas, solo pedimos respeto” o “así no, Munilla”.

“Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”, versos de Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), son otras de las palabras que se ha podido leer.

