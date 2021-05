Elche celebra el cumpleaños más agridulce del Misteri como Patrimonio de la Humanidad

Cerca de las 4 de la tarde del 18 de mayo de 2001, saltaba la noticia en la ciudad: Elche volvía a lograr una declaración de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad solo un año después de la otorgada a su Palmeral.

"La ciudad recibió con mucha alegría la noticia; el ayuntamiento ordenó una cohetada y sonaron las campanas de todas las iglesias y de la basílica de Santa María mientras los ilicitanos se echaban a la calle para festejarlo", ha recordado Francisco Borja, presidente ejecutivo del Patronato del Misteri d'Elx, este martes, con motivo de los actos organizados por el veinte aniversario de la distinción a La Festa.

Dos décadas después de aquel momento histórico, Elche ha celebrado la efeméride entre sentimientos encontrados por varios motivos, algunos circunstanciales y otros enraizados en el tiempo.

Sin representaciones

Con respecto a los primeros, sobresale la incógnita aún no despejada de si este año la basílica volverá a quedarse sin representaciones en el mes agosto como ocurrió por primera vez el año pasado (por partida doble puesto que también tocaban en otoño).

Solo los episodios de cólera en el siglo XIX, las importantes obras en la cúpula de la basílica a principios del XX o la Guerra Civil (1936-1940) habían forzado la difícil decisión de cancelar el Misteri.

En 2020 no hubo otra opción ante una alta tasa de incidencia elevada en un momento de especial virulencia. Para este año, en cambio, y pese a que la ciudad atraviesa unos niveles bajos de contagios (los dos hospitales no cuentan por primera vez en meses con positivos entre sus ingresados en planta y en UCI) las perspectivas no son halagüeñas.

El alcalde de Elche, Carlos González, en el acto de este martes.

Con buena parte de la población, en agosto, recién vacunada en el mejor de los escenarios y con la celebración en un entorno cerrado como es la basílica (pese a que el calor obliga tradicionalmente a mantener abierto sus portones los días 14 y 15), el órgano gestor tendrá que tomar una decisión en las próximas semanas que no se antoja sencilla.

Asignatura pendiente

Unos de los argumentos más repetidos este martes por los diferentes representantes que han participado en los actos conmemorativos, incluido el alcalde Carlos González, ha sido "el esfuerzo" que venido mostrando el pueblo de Elche en los últimos cinco siglos para conservar el singular tesoro que representa el Misteri.

Sin embargo, pocas voces se han referido a una de las asignaturas pendientes de La Festa en estas dos décadas, como es la de su difusión fuera de la ciudad. Porque con el reconocimiento por parte de la UNESCO, el municipio esperaba (como se le aseguró desde diferentes esferas) que la obra representada en valenciano antiguo alcanzaría un mayor reconocimiento social.

Nada más lejos de la realidad para una localidad que ya de por si le cuesta atraer turistas. Y todo, pese los intentos del Patronato y del Ayuntamiento de dar a conocer la obra entre los escolares, y con el especial ímpetu que está mostrando el de la Cátedra Misteri d’Elx de la UMH, Pablo Más quien está preparando ahora un documental sobre La Festa junto con el cineasta Manuel Gutiérrez Aragón.

Falta de representación

Los numerosos actos de conmemoración de este martes preparados por el Patronato del Misteri, el Ayuntamiento y la Conselleria han dejado entre ver el escaso interés que tenía la efeméride para determinados altos cargos.

El conseller de Cultura, Vicent Marzà, por ejemplo no hecho acto de presencia; en su lugar el gobierno valenciano ha estado representado por las conselleras ilicitanas Mireia Mollà y Carolina Pascual, mientras que el president Ximo Puig ha enviado un vídeo de felicitación.

Una estrategia similar ha adoptado la Diputación de Alicante que ha optado por el diputado de Elche Juan de Dios Navarro como sustituto del presidente Carlos Mazón.

Más allá de las ausencias, entre las presencias, la más comentada ha sido la del empresario Modesto Crespo, presidente del Patronato del Misteri hasta su dimisión en 2012 por sus irregularidades como directivo de la CAM que han acabado, hace un mes con la ratificación hace un mes por parte del Tribunal Supremo de la condena de la Audiencia de Alicante por haber cobrado ilegalmente 600.000 euros de dietas en dos años.