Los regantes de Elche y Orihuela se movilizan contra los recortes del Tajo-Segura

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha hecho esta mañana un llamamiento, desde Orihuela, a toda la sociedad de la provincia y de la Comunitat Valenciana. El objetivo es defender el futuro de la agricultura de la Vega Baja, tras los recortes que está llevando a cabo el Gobierno de España con el trasvase Tajo-Segura.

“Estamos apoyando a nuestros regantes en una de las tractoradas que más se recordarán en los últimos tiempos en la defensa del trasvase”, ha manifestado el presidente. Además, ha asegurado que hoy “no solo estamos defendiendo el sustento de nuestra gente, su presente y su futuro, sino que estamos defendiendo la comida de todos, porque aquí se hace agricultura, con más de 40 millones de árboles que son los que nos ayudarán a luchar por el futuro”.



Mazón ha realizado estas manifestaciones tras participar esta mañana en la movilización contra el recorte del trasvase convocada por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha, entre otras comunidades de la cuenca del Segura.

El presidente @CarlosMazon40 participa en la #VegaBaja en la movilización contra el recorte del trasvase convocada por @scrats_regantes y la Comunidad de Riegos de Levante Margen Derecha, entre otras comunidades de la cuenca del Segura, para defender a agricultores y regantes 💧 pic.twitter.com/kxQ4aft1Dt — Diputación Alicante (@dipuAlicante) May 15, 2021

Una tractorada

Los asistentes han recorrido con sus tractores varias pedanías de Orihuela y algunos municipios de la comarca de la Vega Baja, como Albatera, Pilar de la Horadada o Los Montesinos.



El dirigente alicantino ha asegurado que la Vega Baja no dejará de proteger sus intereses. “Nuestro grito es que la Vega Baja no se va a rendir, la provincia de Alicante no se va a rendir", añadía. "Hoy hemos hecho un llamamiento a toda la provincia y a toda la Comunitat Valenciana, porque esto no afecta solo a un sector concreto, nos atañe a todos y está en juego nuestro futuro”, ha sentenciado el presidente. Mazón pide al Gobierno de Pedro Sánchez que demuestre “si defiende el medio ambiente o sigue atacándolo como lo está haciendo”.



Con lemas como “Miles de agricultores al paro si recortan el trasvase”, “Sin agua en el levante: desierto y paro” o “El campo muere”, los regantes y agricultores se han opuesto en esta concentración a los recortes al envío de agua que está ejecutando el Gobierno central.



En este sentido, Mazón ha insistido en la idea de que el medio ambiente, la ecología y la sostenibilidad “están en el caudal ecológico que es el Segura, porque es aquí donde tenemos que defender el verde de nuestros frutales y cultivos. El verdadero medio ambiente, la verdadera reserva ecológica están aquí, en la huerta de Europa, en la Vega Baja, en Murcia y en Almería”.



En la tractorada ha participado también la vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, además de alcaldes y concejales de municipios de toda la comarca de la Vega Baja.