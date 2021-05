Los regantes del trasvase difunden en un vídeo "la verdad" sobre la contaminación del Tajo

El pasado 29 de abril se dio por concluida la segunda votación del Consejo Nacional del Agua preceptiva para que el Gobierno central reduzca los 38 hm3 mensuales trasvasado del nivel 2 (que dependen del agua en Entrepeñas-Buendía) que se envían a Almería, Murcia y Alicante, a 27 hm3. Es el paso previo a la publicación del decreto en el BOE. Y tras él, llegarán los recursos judiciales de los regantes en los tribunales.

En este contexto, y mientras se debaten los caudales ecológicos del Tajo a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera, que reducirán más aún las aportaciones, los agricultores de Almería, Murcia y Alicante han aprovechado para manifestarse ante la Delegación de Gobierno en Murcia para protestar por el cambio en las reglas de explotación.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats) llevan días difundiendo en las redes sociales un vídeo en el que contrargumentan la postura de Castilla La Mancha y el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la socialista Teresa Ribera, sobre los caudales ecológicos.

Vídeo sobre contaminación del Tajo (Scrats).

Según explica el vicepresidente del Scrats, José Antonio Andújar, se trata de las conclusiones de los estudios de la Universidad Politécnica de Madrid encargados a especialistas sobre el trasvase. "En Aranjuez, las aguas bajan limpias y las aportaciones de los afluentes a partir de Alcalá de Henares llenan el río de espumas que bajan hasta Toledo", asegura Andújar.

"Si lo que quieren el Gobierno y Castilla La Mancha es un río limpio, que es lo mismo que queremos nosotros, debería invertir en depuradoras, cosa que no están haciendo. Y lo decimos desde Alicante y Murcia, que hemos demostrado de sobra en décadas cómo limpiar nuestro río", añade el regante rechazo las acusaciones procedentes de la región vecina.

"Si yo fuera vecino de Toledo o de Talavera también estaría enfadado. pero no con nosotros que nos nutrimos de excedentes, sino con sus gobernantes que no han hecho nada por su Comunidad", asegura el vicepresidente del Scrats. "Orihuela antes era 'Orihuele'. No se podía vivir al lado del río. Que vengan ahora a ver cómo está el Segura", concluye.

Manifestación

La manifestación de esta maña ha contado con cerca de un centenar de participantes. Entre ellos, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, ha calificado de “inusitado e injustificable” el proyecto del ministerio de aumentar de los caudales ecológicos del Tajo “sin atender a criterios técnicos”.

Según Lucas, esta estrategia hidrológica “es una veleidad política” que desobedece las recomendaciones de los expertos y que acarrea graves perjuicios para regantes y consumidores, que van a ver reducidos los volúmenes de agua que llegan a partir del acueducto en un 40 %.

El Círculo del agua ha convocado para el 15 de mayo tractoradas y marchas en coche por diversos municipios de la Región, como Murcia y Cartagena, así como en otros de las provincias de Alicante y Almería, a lo que se suma una marcha en coche a Madrid prevista para el 24 de mayo.

Ayoyo desde Alicante

La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha vuelto a criticar esta mañana la decisión del Gobierno de España de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y ha asegurado, en este sentido, que “el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a acabar con esta infraestructura ante la inactividad de Ximo Puig”.

Al respecto, ha lamentado la “falta de influencia” del presidente de la Generalitat, “quien llega tarde en la defensa del trasvase y ahora ve como Sánchez y la ministra Teresa Ribera ignoran, sin ningún tipo de contemplaciones, sus peticiones para que se paralicen los recortes”.

"Me temo, sin embargo, que al señor Puig no le va a quedar otra, si es verdad que le preocupa lo que le ocurra a los regantes y agricultores de la provincia de Alicante, que acudir a los tribunales para defender el Tajo-Segura. Porque es evidente que en Madrid nadie le hace caso", ha indicado Serna,

“La ministra vuelve a actuar movida exclusivamente por intereses partidistas”, ha criticado Serna, quien ha añadido que “ante estos ataques, la provincia de Alicante no se va a quedar de brazos cruzados y vamos a defender lo que nos merecemos, porque no podemos olvidar que el agua es un derecho de todos”.