Alicante se une contra el recorte del trasvase del Tajo y critica la ausencia del Consell

La provincia de Alicante ha dado este jueves un paso más en la constitución de un frente común de regantes y partidos políticos contra la decisión del gobierno de España de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que, si se aprueba, conllevaría una reducción de 38 a 27 hectómetros cúbicos.

Convocada por el Sindicato Central de Regantes, el Círculo del Agua y Asaja en las proximidades de la Subdelegación del Gobierno en Alicante ciudad, el acto de protesta (al que le ha seguido una reunión con la subdelegada Araceli Poblador), ha estado encabezado por el presidente de la Diputación provincial, Carlos Mazón.

De hecho, la escenificación de la concentración, con más de un centenar de participantes, ha seguido los pasos del ambiente de unión vivido hace unos días en la Mesa Provincial del Agua, convocada por la Diputación. Así, han asistido alcaldes socialistas como Carlos González (Elche), José Joaquín Hernández (Dolores) y Miguel López (Benejúzar), regidores del PP de toda la provincia y concejales de Ciudadanos de Alicante y Elche, entre otros.

Sin Ximo Puig

Sin embargo, este acto de protesta no ha contado con la presencia ni de Ximo Puig, presidente de la Generalitat, ni de Mireia Mollà, consellera de Medio Ambiente, a quienes organizaciones como Asaja y partidos como el PP habían presionado para que se personaran en Alicante. Este movimiento es similar al que han protagonizado los presidentes de Murcia, Andalucía y Mazón, quienes echaron en cara al president valenciano que no se sumara al pacto firmado a principios de semana.

Esto lo ha recordado Carlos Mazón, también presidente provincial del PP, en una intervención en la que ha agradecido "los gestos" de los politicos socialistas de la provincia y de Ciudadanos presentes en el acto. "Hago un llamamiento a la unidad, a no seguir con matices, con pensamientos, con akelarres, o con acusaciones de demagogia qie tienen que acabar ya hoy, necesitamos estar todos juntos en la Comunitat Valenciana", ha dicho.

"De esta forma podremos sentarnos con Pedro Sánchez y decirle que la verdadera defensa del medio ambiente, de la sostenibilidad, del futuro y la solidaridad es el Tajo Segura, que hay decenas de trasvases en España y que incluso agua del Tajo lleva a Portugal diez veces más agua de la que estamos suplicando aquí", ha recordado Mazón.

El presidente de la Diputación de Alicante también ha reconocido que con Ximo Puig he hablado hasta ahora, de este asunto, "vía exclusivamente epistolar". "Le he enviado una carta a la que no he tenido respuesta, para que se sume a la lucha por el trasvase".

Los concejales de Compromís, Esther Díez y Felip Sanchez, en la concentración.

Alcaldes socialistas

Por su parte, los alcaldes socialistas de la provincia han mostrado su rechazo al recorte del trasvase a la vez que han respaldado a Ximo Puig. Joaquín Hernández, diputado socialista en la Diputación y alcalde del municipio de Dolores, ha dicho: “somos conscientes del cambio climático y de que, como consecuencia de ello, hay menos agua en cabecera. Esto conlleva la aplicación de una serie de políticas que están siendo lideradas por el President Ximo Puig, y que está consensuada con los agricultores”.

Miguel López, también diputado provincial y alcalde del municipio de Benejúzar, ha insistido en que Puig “es el mejor aliado que tenemos, siempre ha estado y estará defendiendo los intereses de nuestra tierra, sin abrir guerra pero con contundencia”.

Por su parte, Carlos González apuntó que la postura de los alcaldes socialistas es clara “defendemos el trasvase Tajo-Segura y defendemos las reivindicaciones de los regantes. Estamos cerca de los regantes porque entendemos que el trasvase es esencial para nuestros cultivos y regadíos del Campo de Elche y de la Vega Baja del Segura”.

Los alcaldes del PSOE, en el acto que ha tenido lugar en Alicante

Asaja

El líder de Asaja, Eladio Aniorte, ha puesto en valor la importancia de la agricultora en Alicante, "una tierra que producimos riqueza para todos los sectores", para a continuación criticar al presidente de la Comunidad Valenciana. "El agua es un derecho porque lo necesitamos para vivir y Ximo Puig se tendría que haber puesto hoy aquí el primero, porque tiene la obligación de defender a los que pertenecemos a la Comunidad Valenciana", ha dicho.

Asimismo, ha pedido a la ministra de Transición Ecológica, que se siente a negociar. "Si sigue con sus trece, esto acabará en guerra", ha advertido. "La consellera Mireia Mollà está muy bien acomodada en Valencia, es una empleada de este gobierno; la consellera está en su juego, en vivir bien, en cobrar buenos sueldos y en hablar valenciano, que es lo que le interesa", ha criticado.

Por último, el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, ha dicho que "el gobierno pretende cargarse el trasvase Tajo-Segura" y ha advertido que "el verdadero problema" no es el cambio de la regla de explotación, "sino las subidas de los caudales ecológicos en el Tajo, lo que sería de verdad la muerte del trasvase".