El Botánico presenta su proyecto de tasa turística en Valencia cuando el 60% del negocio está en Alicante

Una reunión con la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Valencia, sin entrar al detalle con las patronales específicas del sector que tienen un peso mucho mayor y están ubicadas en la provincia de Alicante. Así finiquitaron este jueves los tres partidos del Botánico (PSOE, Compromís y Unidas Podemos) su anunciada "negociación" con los empresarios para poner en marcha un impuesto que grave las estancias dentro de la propia autonomía (la llamada "tasa turística"), y que tendrán que pagar tanto visitantes extranjeros como nacionales o incluso los empadronados en la propia región.

Aunque en el encuentro había entidades específicas de Alicante (como Victoria Puche, de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante) o con sede en Benidorm pese a ser de ámbito autonómico (Hosbec), la decisión de mantener este encuentro en Valencia supone ignorar el peso específico que tiene la provincia en esta industria, diluyendo así la voz de las entidades con mayor representación del PIB en el sector.

Y es que según los datos de Turisme Comunitat Valenciana, el organismo que coordina la política turística del Consell, el 60% de las pernoctaciones que se hicieron en hoteles en 2019 fueron en la provincia de Alicante. La tendencia en apartamentos turísticos es similar, con el grueso de las plazas concentradas en la Costa Blanca (el 68% de las nuevas viviendas turísticas en 2021 se concentraron en la Costa Blanca).

Lo cierto es que Hosbec ya había manifestado su intención de no mantener encuentros con representantes de Compromís y Unidas Podemos, al considerar que sus argumentos para poner en marcha el nuevo impuesto no solo no tenían ninguna base, sino que además partían de argumentos falaces o directamente erróneos. Pero sus representantes decidieron acudir al encuentro con la CEV "por cortesía" al ser invitados desde la patronal autonómica.

No obstante, mantienen sus posiciones sobre el impuesto: que no es el momento de aplicarlo e instan a los diputados socialistas, y en especial al jefe del Consell, Ximo Puig, a romper el acuerdo con sus socios y no aumentar la presión fiscal autonómica "en un momento muy complicado".

Acto de Navidad de Hosbec donde Colomer se opuso a la tasa; dos días después se aprobó impulsarla.

Una propuesta que divide a los socios

Lo cierto es que la propuesta de tasa turística en la situación actual ha dividido no solo a los socios del Botánico, sino a algunos partidos como el PSOE, con defensores como el actual síndico en las Cortes, Manolo Mata, y detractores como el actual secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer.

De hecho, y tal como informó EL ESPAÑOL, el líder de los socialistas en la provincia de Alicante, Alejandro Soler, se comprometió con los empresarios a trabajar para que no se llegue a aplicar. En Elche, ciudad gobernada por el PSOE, no se pondría en marcha un hipotético impuesto de alcance municipal, algo que también afectaría a los municipios turísticos gobernados por el PP, como Alicante, Benidorm o Torrevieja.

La única localidad que ha mostrado interés por aplicar el tributo en la situación actual es Valencia, la segunda ciudad con mayor peso turístico de la región tan solo por detrás de Benidorm. Allí gobierna Compromís, uno de los principales impulsores del actual proyecto, aunque tampoco queda claro a qué se destinaría el dinero recaudado de manera específica con la tasa: de políticas de vivienda se ha virado a un posicionamiento en el que se habla de combatir la infrafinanciación municipal, aunque en otros puntos donde ya se ha implantado (como Cataluña) se prometió que revertiría en el turismo y se ha incumplido.

