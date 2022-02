La carta de los hoteles a Puig por la tasa turística: "Hay que romper el acuerdo con Compromís y Podemos".

"El pacto firmado entre PSPV, Compromís y Podemos de fecha 20 de diciembre de 2021 es un acuerdo que hay que romper por evidentes razones de justicia e inoportunidad que han quedado reflejadas en los datos". Esta es, en esencia, la tesis de la carta que la mayor patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Hosbec, ha enviado al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, y al resto de diputados socialistas en las Cortes valencianas (27 en total), a propósito de un nuevo impuesto que grave las estancias de turistas en territorio valenciano.

A finales de diciembre el síndico de los socialistas valencianos en las Cortes, Manolo Mata, sorprendió a los empresarios firmando con sus homólogos de Compromís y Unidas Podemos un pacto por el que se comprometían a diseñar la llamada tasa turística antes del mes de abril. La noticia levantó una reacción unánime de las patronales turísticas, criticando el delicado momento en el que se plantea el debate.

De hecho, el gesto de Mata para con sus socios del Botánico ha provocado una división visible en el seno del socialismo valenciano, sobre todo porque el máximo responsable de la política turística del Consell, el secretario autonómico Francesc Colomer, del PSPV, ha renegado en público y en privado de este nuevo tributo. Colomer, de hecho, ha sido uno de los primeros firmantes del manifiesto que el sector ha colgado en una web específica, y que hasta este sábado tenía más de 2.370 adhesiones de particulares y patronales, tanto autonómicas como nacionales.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a una misiva que Hosbec ha enviado a los parlamentarios socialistas, que son los únicos a los que los hoteles consideran interlocutores teniendo en cuenta que su relación con Compromís y Podemos es nula por lo que consideran "ataques indiscriminados" en los últimos años. El objetivo, según explicaron en la asociación, es tratar de "hacer entrar en razón" a estos diputados antes de que el debate vaya a más.

Pérdida del negocio

El escrito, firmado por el presidente de Hosbec, Antoni Mayor, recuerda a los polñiticos que "los hoteles de la Comunidad Valenciana perdieron el 48% de su producción y facturación (pernoctaciones hoteleras) durante el año 2021 (vs. 2019), siendo esta caída especialmente importante en el mercado internacional en el que las pérdidas fueron del 70%". "Estas pérdidas se acumulan a las que ya se registraron en 2020 que fueron del 70%, por lo que la situación de las empresas del sector empieza a ser delicada", dice el hotelero.



Para Mayor, "esta importante caída del volumen de negocio ha afectado de forma importante al empleo, con una pérdida de casi el 40% de los puestos de trabajo vinculados al sector". "Estos trabajadores no recuperados corresponden a personal en ERTE, trabajadores temporales no llamados o trabajadores fijos discontinuos que no se han podido incorporar a su puesto", añade.



El presidente de Hosbec apunta que el año pasado "ni siquiera se pudo recupera la actividad hotelera al 100% de capacidad: un 30% de las plazas hoteleras tuvieron que permanecer cerradas por segundo año consecutivo, situación que además se ha visto agravada por la sexta ola en la que todavía estamos inmersos".



"Los indicadores económicos revelan caídas similares: aunque se confirma que 2021 no fue un año de ofertas ni de precios a la baja en el sector, este esfuerzo por mantener el nivel de la hotelería valenciana no se ha podido materializar en los ingresos reales", algo que se traduce en que "el sector registra una caída anual del 40% en ingresos por habitación disponible".



Y eso en un contexto donde "los ingresos de los hoteles de la Comunidad Valenciana están un 10% por debajo de la media nacional, lo que nos sitúa muy lejos de escenarios favorables para aventuras tributarias sin comprometer gravemente la competitividad de nuestras empresas hoteleras y turísticas".

No "apoyar ni colaborar" en implantar la tasa

A continuación Hosbec expone una petición: "Con estas conclusiones tenemos que rogarte un ejercicio de responsabilidad política. No puedes apoyar ni colaborar en estos momentos la creación de un impuesto adicional a las estancias hoteleras y turísticas, tal y como proponen vuestros socios de Gobierno, Compromís y Podemos".

"De salir adelante esta propuesta, sería ponernos una nueva soga al cuello de este sector productivo que ha sido el gran e injusto perdedor de la pandemia", dicen. "El endeudamiento al que nos hemos visto obligados a acudir para salvar nuestras empresas de la quiebra así como el sobreesfuerzo que está haciendo este tejido empresarial formado en una gran mayoría por empresas familiares no se merece este desprecio y este trato vejatorio por parte de sus políticos en el Gobierno".



En opinión de Mayor, "la verdadera democracia está en defender la justicia en cada momento. Y en estos momentos, la idea de un impuesto turístico es tremendamente injusta e inoportuna". Y sigue: "Otros países no tienen complejos para criticar lo que se hace mal en sus propios partidos, y el pacto firmado entre PSPV, Compromís y Podemos de fecha 20 de diciembre de 2021 es un acuerdo que hay que romper por evidentes razones de justicia e inoportunidad que han quedado reflejadas en los datos que antes te hemos resumido".



"Nos duele ver cómo se apoya sin fisuras la continuidad de una industria como Ford (que nosotros apoyamos también) y, sin embargo, se maltrata y se vapulea a una industria como la turística que significa el 15% del PIB de nuestra Comunidad", manifiesta el empresario. "Industria turística que no se podrá nunca deslocalizar, ni irse a fabricar a otros países con menores costes o más ayudas. Una industria que es nuestra fuente de riqueza presente y futura".



Todo esto lleva a la patronal hotelera a concluir que "el impuesto turístico no va a resolver ningún problema de financiación". "Es una simple venganza vacía de argumentos que sostienen partidos muy minoritarios que no pueden imponer su voluntad sin más", dicen. "Tendréis al sector turístico a vuestro lado para exigir la financiación autonómica adecuada como ya lo hemos hecho anteriormente porque es ahí donde hay que luchar de verdad por nuestro futuro".

El peso del mercado valenciano

"Espero que estas reflexiones tengan toda tu atención porque nos jugamos mucho", indica la carta en su tramo final. "No debes olvidar que el 30% de los turistas que se alojan en hoteles valencianos son ciudadanos valencianos por lo que cualquier decisión que toméis va a afectar a nuestra economía y a nuestros consumidores. Ellos también han sufrido mucho con la pandemia y con la inflación desbocada así que es una razón más a sumar para concluir que ahora no es el momento de crear ningún nuevo impuesto".



"Quedamos a vuestra disposición para comentar cualquier reflexión o ideas de mejora que podáis tener siempre con un espíritu constructivo y con persiguiendo como objetivo común consolidar la reactivación del turismo en los próximos años", concluye.

