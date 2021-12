El PSOE rechaza apoyar a la tasa turística que exigen sus socios en la Comunidad Valenciana

El PSPV-PSOE se mantiene firme en contra la de la aprobación de una tasa turística que agravaría la situación del sector en la Comunidad Valenciana aunque esta postira le cueste un nuevo pulso con sus socios, Compromís y Podemos. Un pulso en el que cedió la semana pasada con la "violencia obstétrica" para su definición como "machista", aunque ahora trate de arreglarse en la legislación autonómica.

Según se ha informado esta mañana en las Cortes Valencianas la tasa turística propuesta por Compromís y Podemos no saldrá adelante al no contar con el apoyo ni de sus socios de gobierno (el PSPV) ni de la oposición, lo que impedirá que esta medida pueda incluirse en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2022.



El síndic del PSPV-PSOE, Manolo Mata, ha dejado claro que no apoyarán la propuesta a la que ya ha expresado también su rechazo el sector, ni en el debate en comisión de las enmiendas al proyecto de ley de acompañamiento de los Presupuestos, que se celebra este jueves, ni en el pleno.



A pesar de que sus socios de gobierno han aceptado las exigencias del PSPV de que la tasa sea voluntaria y municipal, Mata ha dicho, en declaraciones a los periodistas antes de la comisión, que su aprobación no debe hacerse a través de la ley de Acompañamiento, sino mediante una proposición de ley tras hablar con el sector.

No este año

El portavoz socialista también ha considerado que hay tiempo de para "hacerlo ordenadamente", pues el año que viene aún no podría aplicarse la tasa debido a la situación pandémica.



Desde Compromís y Podemos, sin embargo, han defendido que la medida se apruebe, y por ello, han anunciado que mantendrán "viva" la enmienda con la esperanza de poder alcanzar un acuerdo con su socio de gobierno de cara al debate de los presupuestos en el pleno en tres semanas.



El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha defendido que la tasa es buena para los valencianos, y ha señalado que se han acercado a lo que pedía el PSPV, por lo que espera que se pueda llegar a un acuerdo, algo en lo que ha coincidido la síndica de Podemos, Pilar Lima.



"Estamos por la senda positiva de diálogo y de intentar consensuar", ha señalado Lima, quien ha apostado por continuar con el diálogo pues todavía quedan "semanas por delante".



El PP, Ciudadanos y Vox han anunciado su oposición a la enmienda, al considerar que no es momento de grabar con nuevos impuestos al sector turístico, uno de los más afectados por la pandemia, y afirmar que es "un impuesto sin sentido ni razón".



Por otra parte, los grupos del Botánico han alcanzado un acuerdo para incluir entre los objetivos de la ley de Salud Pública el de "garantizar las medias proclives a combatir la violencia obstétrica definida según la Organización Mundial de la Salud".

