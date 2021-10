Los hoteles valencianos rechazan también una tasa turística municipal: "No somos París ni Barcelona"

La patronal hotelera Hosbec, la mayor de la Comunidad Valenciana, ha manifestado este lunes su "posición contraria sin fisuras al establecimiento de un impuesto que se aplique las estancias hoteleras y en alojamientos turísticos", popularmente conocido como "tasa turística", ni siquiera "ante un modelo de aplicación municipal".

La asociación se refiere a la posibilidad de que este impuesto se aplique de manera voluntaria desde los consistorios, en lugar de desde la Administración autonómica tal como ha propuesto Compromís y Podemos en los presupuestos de 2022.

"Insistimos en que no existe ninguna necesidad de poner en marcha esta figura impositiva, mucho menos si tenemos en cuenta que el sector está todavía sumido en la más grave crisis que ha sufrido en su historia y que todavía nos quedan muchos meses de dificultades por delante", ha agregado Hosbec.

"Con unas pérdidas de más de 1.500 millones de euros que tardaremos muchos años en recuperar, nos indigna especialmente que se trate este asunto con la frivolidad con la que se hace: intentando hacer populismo y ganar apoyos públicos insinuando que esta tasa turística va a terminar con algunos de los problemas estructurales de la Comunidad Valenciana como la vivienda, la sanidad o la educación", ha explicado la patronal.

Para Hosbec, "el problema de fondo es la financiación autonómica, y en ese punto Hosbec ha apoyado y apoyará al Gobierno valenciano en todas sus reivindicaciones".

"La Comunidad Valenciana es una realidad turística que no puede compararse con ninguna otra. No es París, ni Barcelona ni Baleares. Y sí un producto muy sensible al precio que se vería perjudicado de llevar adelante una medida como la que han propuesto desde alguno de los socios de la Generalitat", han añadido las mismas fuentes.

Según el presidente de Hosbec, Toni Mayor, "no creemos que los municipios gobernados por PSOE o PP caigan en este "reino de taifas" que se quiere proponer y no pondrán en marcha en sus municipios ningún impuesto adicional". "En ese caso, el municipio que más claramente podría quedar afectado sería Valencia, con una tasa se situaría en clara desventaja competitiva respecto a ciudades con las que se bate en los mercados de negocios cada día: Madrid, Sevilla, Málaga, Vigo, Bilbao, Zaragoza…"

"Todos son destinos sin tasa que serían elegidos de forma preferente pues tienen iguales o mejores conectividades, iguales o mejores instalaciones y una oferta hotelera sumamente competitiva", ha explicado Mayor. "Insinuar siquiera una tasa futura en un escenario de previsión de caída de más del 20% del mercado MICE, no va a ser nunca una buena estrategia para la recuperación".

Menor rentabilidad del negocio

La patronal ha recordado que, según el INE, "de las comunidades autónomas con relevancia turística, la Comunidad Valenciana es la que está a la cola, a mucha diferencia, de las que tienen un mayor gasto turístico". "Siempre es más productivo para nuestro tejido económico que todo lo que se vaya a recaudar por tasa, se ponga en manos de los consumidores para que puedan gastar más en su estancia turística".

Para los hoteleros, "esto es lo que fomenta el empleo y la generación de riqueza y lo que de verdad puede elevar la aportación del turismo en impuestos que ya roza, en el último año prepandemia, los 4.000 millones de euros".

Hosbec ha opinado que la tasa turística "hará que crezca la comercialización turística irregular de viviendas que no pagarán impuesto alguno, incrementará la economía sumergida y agravará los problemas de vivienda para alquiler de larga estancia de lo que tanto se está hablando en los últimos días".

En este sentido, el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, recordó la semana pasada que en los centros urbanos y zonas turísticas de mayor demanda, "la proliferación de los pisos turísticos ha significado una caída superior al 25% de la oferta de las viviendas en alquiler". La entidad considera que hay "una relación directa entre el incremento de precio en estas zonas y la proliferación de este tipo de alojamiento, en muchos casos, ilegal".

