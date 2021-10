Vivienda e Imserso, las últimas amenazas del Gobierno a la clase media alicantina según el PP

Dos ataques directos a la clase media. Estas son las conclusiones de la reunión mantenida por los diputados del PP de Alicante en Madrid con la dirección provincial del partido en la provincia, presidido por el también alcalde de Benidorm, Toni Pérez.

Tras la reunión, la diputada nacional Macarena Montesinos se ha centrado en el proyecto de Ley de la Vivienda que quiere sacar adelante el Ejecutivo de Sánchez. "La regulación del precio de los alquileres supone un ataque sin precedentes a la propiedad privada y plantea inseguridad jurídica. Solo una mayor oferta de vivienda en el mercado permite abaratar los precios".

A lo que ha añadido que desde el PP "tenemos claro que el intervencionismo que promueve el PSOE al mercado del alquiler es un movimiento más de Sánchez para contentar a sus socios radicales de Podemos, sin pensar en los sectores afectados".

La diputada ha asegurado también además que "se está haciendo una Ley de Vivienda al servicio de los intereses del Gobierno, no al servicio de los ciudadanos. No olvidemos que tanto el Banco de España como la Comisión Europea advierten de que el control de alquileres puede tener el efecto no deseado. Es decir, no va a resolver la situación de las personas vulnerables, ni garantiza el derecho a la propiedad privada y mucho menos garantiza el acceso a la Vivienda de los jóvenes".

Por tanto, lo que hay que hacer es ampliar la oferta y dar seguridad jurídica y no atacar a las 4 millones de familias ahorradoras que lo tienen como complemento de rentas y pensiones y a los 2,3 millones de pequeños propietarios que reconocen recibir rendimientos de alquileres en la Declaración de la Renta. En vez de reconocer los esfuerzos de las familias se les penaliza.

"Apostamos por una Ley de Vivienda que garantice el derecho a la vivienda de los españoles y en especial a los jóvenes, que no fomente la ocupación como pretende hacer el PSOE y penalice a los propietarios. Y sobre todo facilitar el acceso al empleo hoy el 40% de los jóvenes no tienen empleo, difícilmente podrán emanciparse para colmo desde el gobierno se penaliza el emprendimiento con la asfixia fiscal y la subida de la luz", ha agregado Montesinos

Por su parte, el diputado, César Sánchez, ha destacado que la Convención del Partido Popular que finalizó con el gran acto de la Plaza de Toros de Valencia ha servido para avanza "nuestras propuestas, en materia económica, cultural y social entre otras. Somos un partido con vocación de gobierno y una experiencia demostrable. Un partido en el que los españoles han confiando para sacar adelante este país tras las quiebras a las que nos arrastra el PSOE".

Para Sánchez, "se siente el cambio también en la Comunidad Valenciana con el liderazgo de Carlos Mazón al frente del partido, un líder que está desmontando las mentiras de Ximo Puig y que tiene un programa claro y factible para todos los valencianos".

Imserso

Por su parte, Agustín Almodóbar, ha destacado el abandono del sector turístico en la provincia por parte del gobierno, un abandono que ha llevado al cierre de muchos negocios del sector con las consecuencias desastrosas que ha reportado.

Desde el PP apuestan por la puesta en marcha de forma inmediata del programa de viajes del Imserso y "medidas alternativas que permitan alargar la temporada, ya que la tardía adjudicación no garantiza que los viajes vayan a arrancar de inmediato, con el riesgo el cierre de más hoteles y la pérdida de miles de puestos de trabajo en la provincia".

