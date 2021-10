Mazón (PP) apoya al PSPV en su resistencia a los "envites" de sus socios por la tasa turística

El presidente de la Diputación de Alicante y del patronato Costa Blanca, Carlos Mazón (PP), ha animado hoy al conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler (PSPV-PSOE) a resistir los "envites" de sus socios en el Consell, Compromís y Podemos, para implantar la tasa turística.



En declaraciones a los periodistas en el aeropuerto de Alicante-Elche con motivo del 'I Foro de Conectividad Costa Blanca: Retos y oportunidades de aeropuertos y destinos' Mazón ha deseado a los socialistas Soler y al secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, a que no cedan en este asunto.

Soler explicó en las Cortes que descarta aplicar "ahora mismo este tributo", al asegurar que no era el "momento adecuado". Alegó para ello la crisis que atraviesa el sector turístico por las restricciones derivadas de la pandemia. Pero sí dejó algunos apuntes muy interesantes sobre lo que se puede esperar en el futuro.



"Tienen todo mi apoyo a que no sea verdad la tasa turística y si de paso conseguimos que ni siquiera se hable de ella, no espantaremos al sector, a los touroperadores y a los turistas", ha incidido el dirigente del PP.



Mazón, también presidente del PPCV, ha lamentado la falta de coordinación interna del Consell presidido por el socialista Ximo Puig y ha urgido a Soler y Colomer a que "por favor disipen esta amenaza".

Traba a la recuperación

El presidente del PPCV y de la Diputación de Alicante ha subrayado que la tasa turística sería una "traba" a la recuperación e incluso ha sostenido que "simplemente el rumor de que se esté estudiando perjudica".



"Tenemos que eliminar cualquier sombra de duda", ha recalcado antes de apostar por poner "alfombra roja y banda de música" a los visitantes para la promoción de los destinos de costa, sol y playa, interior, así como al turismo deportivo, gastronómico y cultural.



En cuanto a los mercados que mejor se comportan actualmente, ha señalado que los países del este de Europa presenta buenos datos, por ejemplo Islandia por el turismo de golf, y también el mercado holandés, belga y noruego.



También ha citado la importancia del mercado ruso, que aunque llega a la Costa Blanca para pasar un tiempo de descanso últimamente cada vez más acaba convirtiéndose en residente.

tal y como informó este diario, el hecho de que la tasa turística pueda ser voluntaria y municipal elimina de un plumazo una de las reivindicaciones de los vicepresidentes Mónica Oltra (Comrpomís) y Héctor Illueca (Unidas Podemos): que lo que recaude se destine a políticas del Gobierno valenciano.

