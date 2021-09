Así funciona el turista 'pospandemia': con reservas de última hora y sin pago por adelantado

La pandemia ha transformado los hábitos de los consumidores, y, en el caso del turismo, ha acelerado tendencias que ya se veían venir desde hace unos años. La dependencia de los clientes españoles en verano ha acentuado las características de este mercado, como por ejemplo la tendencia a contratar las vacaciones a última hora, y ha obligado a los establecimientos a adaptarse a las necesidades de la demanda.

Así, el presidente de la patronal de apartamentos turísticos de la Comunidad Valenciana (Aptur), Miguel Ángel Sotillos, explicó este jueves en unas jornadas de digitalización celebradas en el Invattur de Benidorm que este sector de alojamiento ha tenido que flexibilizar las condiciones de cancelación y reserva, porque los clientes son cada vez más reacios a pillarse los dedos y pagar una cantidad importante por adelantado.

"Ha habido muchos cambios en 18 meses y tanto las empresas de alojamiento como nuestros 'partners' se han ido adaptando a lo que hemos visto que necesita el turista y a lo que éste nos ha ido solicitando", relató Sotillos en declaraciones a Efe.

Una parte importante de estas tendencias tiene que ver con los cambios que se producían en el mapa de las restricciones de semana en semana, lo que hacía imposible planear unas vacaciones con dos o tres meses de antelación.

Por eso Sotillos también apuesta por potenciar los trámites on line, como con pasarelas de pago que cumplan las nuevas normativas y en las que no haya intervención por parte de la agencia.



"También pensamos ofrecerles un seguro gratuito de cancelación con suficientes supuestos para que, salvo el deseo particular de no viajar, casi cualquier contingencia esté cubierta y los clientes reciban el reembolso del dinero pagado a cuenta por sus vacaciones si no las pueden disfrutar", añadió Sotillos.



En el foro de Big Data celebrado en el Invattur, la patronal de apartamentos ha contado con la participación de tres de sus 'partners', Avantio, Booking y Europ Assistance, que han ofrecido ponencias sobre los nuevos sistemas de reservas, las estrategias de precios más eficaces en el mercado turístico actual o los seguros de cancelación o atención medica en destino, incluyendo Covid, que se puede ofrecer con las reservas.



Sotillos agregó que "tenemos que poner en común las coberturas y cómo articular y ofrecer los mejores servicios a nuestros clientes por los mismos precios para que elijan nuestra tipología de alojamiento para sus vacaciones".

El pasado miércoles los invitados al foro fueron el director de servicios digitales de Orange, Francisco Huiboro, y el director de operaciones de Mabrian, Álex Villeyra, quienes desvelaron que la Comunidad Valenciana tuvo una media de más de 800.000 turistas cada día en el ems de agosto. También que, aunque viniesen menos viajeros, estos se quedaron más días e hicieron más gasto.

Previsiones

Por otra parte, la ocupación este mes de septiembre en los apartamentos turísticos ha sido "muy dispar", según Aptur, ya que incluso en un mismo destino turístico como Benidorm "ha habido ocupaciones de entre el 65 y 75% en los bloques de apartamentos de la primera línea de playa" mientras que en la segunda o tercera línea las ocupaciones se han reducido hasta el 50 ó 60%.



"La ocupación ha dependido mucho de las zonas y nos hubiera gustado ver algo más de movimiento. Hemos tenido un septiembre peor que 2019 aunque mejor que 2020, pero esto último no era muy difícil", afirmó Sotillos.



El sector de los apartamentos turísticos tiene la vista puesta ahora en que, a partir del 4 de octubre, se relajen las restricciones para viajar para el mercado británico y las ocupaciones de cara al mes entrante puedan recuperar cifras parecidas a las de 2019.

Sigue los temas que te interesan