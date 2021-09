A la montaña en zapatillas: crecen los accidentes de senderistas inexpertos en Alicante desde la pandemia

"Cuando voy por la montaña me fijo en los pies de la gente que me encuentro y no me lo puedo creer, van con zapatilla de asfalto que no agarran nada", denuncia Vicente Soler Alcaraz, un habitual senderista de la provincia de Alicante. "¿Cómo se puede ir con eso para venir a estos sitios?", se pregunta indignado este responsable del 'Annapurna Grupo de Montaña de Elda', un equipo deportivo que va a cumplir 15 años; "y así es como ocurren los accidentes", añade.

"Llevan un calzado de calle que acaba suponiendo un resbalón frente a la bota, que te previene de esguinces", advierte Javier Tomás Juan, autor del portal 'Senderismo en Alicante', donde ofrece rutas y consejos para todos los niveles. "Sin hablar de los que van con las mochilitas de tela, donde apenas cabe una botella de agua y poco más cuando siempre hay que poner más cosas como comida y ropa", insiste por teléfono desde Guadalajara, donde ha ido a subir una de las cumbres más altas.

Ambos expertos se refieren a la proliferación, a raíz del confinamiento por la pandemia de Covid-19, de numerosos aficionados amateur a la montaña. Y ambos se alegran de poder compartir esta pasión, entienden que haya nuevos adeptos, pero alertan de los accidentes asociados a la inconsciencia.

"Comprendo que la gente ha pasado de no poder salir de casa a encontrar en la montaña un sitio al aire libre seguro contra el virus", avanza Vicente Soler, "pero es verdad que antes no me encontraba tantas pisadas como ahora", aduce. "Ahora subes un domingo la sierra del Cid -situada entre Petrer y Monforte del Cid- y es que está lleno, antes no pasaba", relata.

Hay datos, como el de las federaciones deportivas y aplicaciones móviles, que demuestran ese auge. Solo el famoso portal Wikiloc, conocido por compartir rutas de montaña, aumentó un 70% sus usuarios tras el confinamiento y multiplicó por dos sus rutas, salvándose así del cierre que amenazaba a esta pionera startup antes del estado de alarma.

En la web senderismoenalicante.es se informa de una ruta para subir al Maigmó. Senderismo en Alicante.

Accidentes de todo tipo

Uno de los incidentes más habituales con los que se topa Javier Tomás es el de gente literalmente extraviada en la montaña "porque no saben dónde se meten", por lo que le toca variar su ruta para sacarlos de allí hasta que se orientan.

A este respecto, señala que existe un problema con las facilidades que se han puesto para acceder a las montañas de la provincia en coche. "A la Font Roja", Alcoy, "hay una acceso muy bueno con tu vehículo y eso hace que le pierdas el respeto a la montaña porque la gente va cuando nieva sin ser conscientes del peligro que conlleva, obligando a la policía a cortar los accesos por masificación", recuerda Tomás.

Así, en las últimas semanas se han producido varios accidentes mortales en cumbres populares alicantinas. Sin contar el ocurrido esta semana en el Cid, cuya muerte de un hombre de 48 años se está investigando como posible suicidio, , sostiene fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, ha habido otros recientemente que denotan la peligrosidad de este deporte.

El pasado domingo, sin ir más lejos, un escalador de 53 años moría al caer de una altura de 30 metros en la sierra del Puig Campana. En este lugar, los bomberos tuvieron que rescatar con helicóptero a una escaladora de 17 años que tras la caída, presentaba fuertes dolores de espalda.

Los bomberos de la Diputación de Alicante rescatan el cuerpo del hombre del fallecido en el Puig Campana.

Mirar el tiempo y no ir solo

En esta cima, de las más altas de la provincia, fue muy sonado en mayo de este año el rescate por la noche de dos escaladores a los que había sorprendido la lluvia. A este respecto, los expertos consultados señalan la importancia de adelantarse al mal tiempo y si hay previsión de inestabilidad, evitar rutas arriesgadas, como era el caso.

También perdura en el recuerdo del joven asturiano de 37 años que se fue a escalar solo el Barranco del Infierno de Alicante y que, tras hablar por teléfono con sus padres, se le perdió la pista y se pudo recuperar -una semana después- su cuerpo en una poza, donde posiblemente había resbalado. En junio de 2020 había muerto, de la misma forma y en sitio próximo, un senderista de 39 años.

"Es importante recalcar que es mejor no salir solo y mucho menos cuando uno tiene previsto ir a zonas de barrancos", reclama Vicente Soler, quien matiza que si no se tiene acompañante, conviene avisar en todo momento a conocidos por móvil o a través de aplicaciones para que sea más fácil y rápido el rescate.

Estos consejos y otros, el sentido común y la suerte como factor, recuerdan ambos, puede acarrear un percance o una ruta tranquila por los rincones alicantinos, una de las provincias con mayor densidad de montañas de España.

"Siempre digo que lo importante no es subir la montaña, sino regresar, porque hasta que no llegas al coche, no has acabado", sentencia Javier Tomás. "La montaña no es peligrosa, los peligrosos somos nosotros cuando no sabemos interpretarla o nos confiamos".

