Alicante suma 1.100 viviendas compradas con avales de la Generalitat y el precio medio ya supera los 133.000 euros

El programa de avales de la Generalitat para facilitar la compra de la primera vivienda ya acumula 1.100 operaciones aprobadas en la provincia de Alicante, que han permitido a 1.614 personas acceder a una vivienda con el respaldo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). El programa ha movilizado 123,6 millones de euros en financiación bancaria en el territorio.

En concreto, el importe total avalado por el IVF en Alicante asciende a 15,86 millones de euros, mientras que el valor acumulado de los inmuebles adquiridos alcanza los 134,73 millones de euros.

Alicante se sitúa así como la segunda provincia de la Comunitat Valenciana con mayor número de viviendas adquiridas mediante este programa, solo por detrás de Valencia, que suma 1.969 operaciones. Castellón registra 424.

El precio de las viviendas

Los datos también muestran cómo ha evolucionado el precio de las viviendas adquiridas con este respaldo público. Entre 2024 y 2025, el precio medio se situaba en 112.902 euros en Alicante.

En lo que va de 2026, esta cifra se eleva hasta los 133.414 euros, lo que supone un incremento de más de 20.000 euros respecto al periodo anterior.

Si se toma todo el periodo de aplicación del programa, el precio medio de las viviendas adquiridas en Alicante se sitúa en 122.487 euros.

El valor total de los inmuebles también mantiene una evolución ascendente. En 2024-2025 alcanzó los 66,16 millones de euros, mientras que en 2026 ya suma 68,57 millones.

8,8 millones en 2026

El crecimiento también se refleja en el volumen de avales concedidos. Durante 2024-2025, el IVF avaló operaciones en Alicante por un importe conjunto de 6,99 millones de euros.

En 2026, esta cifra asciende ya a 8,86 millones de euros, con los datos disponibles a 9 de agosto. En total, el importe avalado en la provincia alcanza los 15,86 millones de euros.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el programa acumula 3.493 operaciones aprobadas y 5.189 beneficiarios. El importe avalado alcanza los 61,76 millones de euros, que han permitido obtener 430,89 millones de euros de financiación bancaria para adquirir inmuebles por un valor total de 461,22 millones de euros.

El programa también gana peso en 2026. Mientras que entre 2024 y 2025 se aprobaron 1.681 operaciones en toda la Comunitat, en lo que va de 2026 ya se han alcanzado las 1.812, superando en menos de un año el registro acumulado de los dos ejercicios anteriores.

¿Cómo funciona el aval?

El Programa de Garantías del IVF está diseñado para facilitar el acceso a la primera vivienda a personas que cuentan con capacidad para afrontar una hipoteca, pero que no disponen del ahorro suficiente para cubrir la entrada.

La principal característica es que el IVF no presta el dinero para comprar la casa, sino que actúa como garante ante el banco. El aval cubre la parte del préstamo que supera el 80% y llega hasta el 100% del valor de referencia de la vivienda.

De esta forma, el comprador puede acceder a una financiación hipotecaria superior al porcentaje que habitualmente conceden las entidades sobre el valor del inmueble, siempre que el banco apruebe la operación.

El valor de referencia utilizado para calcular la garantía es el importe menor entre el precio de compraventa y el valor de tasación. En el cálculo no se incluyen impuestos ni los gastos asociados a la compraventa o a la formalización de la hipoteca, que deben ser asumidos por el comprador.

Viviendas de hasta 311.000 euros

El programa está destinado a la adquisición de la primera vivienda habitual y permanente en la Comunitat Valenciana. Se pueden adquirir tanto viviendas nuevas como usadas, así como determinadas viviendas de protección pública de promoción privada.

El precio máximo de adquisición se establece en 311.000 euros, incluyendo los anejos vinculados al inmueble, como garajes o trasteros.

Además, el aval es gratuito para el comprador, ya que no genera comisiones ni costes para el beneficiario.

Requisitos para la ayuda

Entre los requisitos establecidos figura haber residido de forma continuada e ininterrumpida en la Comunitat Valenciana durante los dos años anteriores a la solicitud.

El programa contempla determinadas excepciones para personas que ya tengan alguna participación inmobiliaria, como quienes sean propietarios de una parte de una vivienda que no supere el 50%, quienes hayan perdido el uso de la vivienda familiar por una separación o divorcio o quienes tengan un inmueble sobre el que existe un usufructo a favor de otra persona.

También existen condiciones específicas relacionadas con los afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024. En estos casos se elimina el límite general de edad de 45 años cuando al menos uno de los compradores residía en el momento del siniestro en uno de los municipios afectados.

La garantía comienza a tener efecto con la formalización de la escritura pública y se mantiene hasta que se cumplen las condiciones previstas para su extinción. En el supuesto general, el aval desaparece cuando el capital pendiente de la hipoteca se sitúa en el 80% o menos del valor de referencia inicial.

El objetivo, en definitiva, es reducir la barrera que supone disponer de una entrada elevada para acceder a una vivienda. Los datos de Alicante muestran el alcance que está teniendo esta fórmula: 1.100 operaciones, 1.614 beneficiarios y más de 123 millones de euros de financiación bancaria movilizada desde la puesta en marcha del programa de la Generalitat Valenciana.