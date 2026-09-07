En vigor: la ayuda para financiar hasta el 100% de la compra de la vivienda en la Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana mantiene en vigor un programa de garantías que permite a determinados compradores financiar hasta el 100% del valor de referencia de su primera vivienda habitual.

El aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) cubre la parte del préstamo que supera el 80% y llega hasta el 100%, con el objetivo de facilitar el acceso a la propiedad a quienes tienen capacidad de pago, pero no han podido reunir suficientes ahorros.

Comprar una casa se ha convertido en una operación cada vez más difícil para muchos compradores. La subida de los precios eleva el importe necesario y obliga a disponer de ahorros antes de solicitar una hipoteca.

El problema no se limita a asumir las cuotas mensuales. Contar con ahorro previo es una de las principales barreras, especialmente al afrontar impuestos y otros gastos de la compraventa.

El aval del IVF

El Programa de Garantías del IVF está diseñado precisamente para reducir esa barrera. La iniciativa facilita el crédito hipotecario a personas mayores de edad que adquieren su primera vivienda habitual en propiedad y cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros.

El mecanismo no consiste en un préstamo concedido directamente por la Generalitat, sino en una garantía frente a la entidad bancaria. El IVF responde por el tramo del crédito que supera el 80% y hasta el 100%, así el comprador puede acceder a una financiación superior a la habitual.

La guía establece que ese valor de referencia es el importe menor entre el precio de compraventa y el valor de tasación, incluidos los anejos, como garaje o trastero. El límite de adquisición se sitúa en 311.000 euros y se admiten viviendas nuevas o usadas, libres o de Protección Pública de Promoción Privada.

Gastos quedan fuera

Aunque el aval permite alcanzar el 100% de financiación, no cubre los impuestos ni los gastos derivados de la compraventa o de la formalización de la operación. El IVA, el ITP, el AJD y el resto de costes deben ser asumidos íntegramente por el comprador.

Para acceder al programa también es necesario acreditar dos años de residencia continuada e ininterrumpida en la Comunitat Valenciana. La vivienda debe encontrarse en la región y destinarse a residencia habitual y permanente durante la vigencia de la garantía.

Un trámite sin coste

La solicitud se realiza exclusivamente por vía telemática a través del portal del IVF y exige presentar documentación personal, información sobre la vivienda y la oferta de financiación bancaria. Entre otros documentos, se requiere acreditar la residencia y aportar la documentación registral correspondiente.

Asimismo, el aval no genera comisiones ni costes para el comprador.

Desde que comenzó el programa en 2024, se han aprobado 3.493 operaciones, beneficiándose de ello un total de 5.189 jóvenes, con un coste medio del inmueble de 132.041 euros. Del total de beneficiarios, 1.614 son de la provincia de Alicante.

Novedades 2026

Desde la Generalitat destacan que en su edición para 2026, -dirigido a la población de entre 18 y 45 años-, han incorporado importante novedades como la posibilidad de avalar hasta el 20% del precio de la vivienda, lo que permite llegar a financiación por hasta el 100% del valor del inmueble.

Las viviendas pueden ser nuevas o usadas, de venta libre o de protección pública de promoción privada que se destinen a domicilio habitual.

Además, se ha ampliado el precio máximo de los inmuebles adquiridos, que ha pasado de los 277.000 a los 311.000 euros para ajustarlo a la dinámica que marca el mercado. colaboradoras.

El Gobierno valenciano está desarrollando una política transversal e integral de vivienda con acciones 360 grados en materia normativa, simplificación administrativa e incentivos fiscales como la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, entre otras.

Además, a través del Plan VIVE, se están desarrollando viviendas de protección pública, especialmente dirigidas a jóvenes, familias y colectivos vulnerables