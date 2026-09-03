Es oficial: la jubilación flexible no alterará la cuantía de tu pensión futura y mantendrás intactos todos tus beneficios

La jubilación flexible permite a los pensionistas volver a trabajar sin perder definitivamente su pensión. Aunque durante el periodo de actividad compatible la cuantía que se cobra se reduce en función de la jornada, cuando termina el trabajo se recupera el importe íntegro de la pensión.

Además, la persona mantiene su condición de pensionista y el acceso a las prestaciones sanitarias.

La medida ofrece así una alternativa para quienes, después de jubilarse, quieren continuar parcialmente en activo. La Seguridad Social establece, no obstante, una serie de condiciones sobre la jornada, las cotizaciones y la compatibilidad con otras prestaciones que conviene conocer antes de optar por esta modalidad.

Seguir trabajando

Continuar trabajando una vez alcanzada la jubilación puede permitir mantener una fuente de ingresos laborales y prolongar la actividad profesional de forma parcial. También puede ser una opción para quienes prefieren reducir progresivamente su ritmo de trabajo en lugar de abandonar por completo su empleo.

Sin embargo, esta decisión también tiene inconvenientes. La principal cuestión es que la pensión no se mantiene íntegra mientras se desarrolla la actividad compatible. En el caso de un trabajo a tiempo parcial, la Seguridad Social señala que su importe se reduce de forma proporcional a la jornada realizada.

Además, las cotizaciones efectuadas durante la jubilación flexible, con carácter general, no sirven para mejorar la pensión que ya está reconocida. La Seguridad Social especifica que estas cotizaciones tampoco incrementan el complemento económico que pudiera corresponder por jubilación demorada.

Por último, el trabajador que se acoja a la jubilación flexible debe tener en cuenta que pasará a tener dos pagadores. Por lo que, estará obligado a realizar la declaración de la renta de ese ejercicio y posiblemente le salga a pagar.

La jubilación flexible

La jubilación flexible es el régimen que permite compatibilizar una pensión de jubilación ya reconocida con un trabajo a tiempo parcial. Desde el 28 de agosto de 2026, la jornada realizada debe situarse entre el 33% y el 80% de la correspondiente a un trabajador comparable a tiempo completo.

La Seguridad Social también incorpora desde esa fecha la posibilidad de compatibilizar la pensión con una actividad por cuenta propia, siempre que el pensionista no haya estado de alta como trabajador autónomo durante los tres años anteriores al hecho causante de la pensión.

En el caso del trabajo por cuenta ajena, la cuantía de la pensión se reduce en proporción inversa a la reducción de jornada. Pero existen incrementos cuando el trabajo a tiempo parcial comienza por primera vez al menos seis meses después de haber causado la pensión.

Si la jornada se sitúa entre el 55% y el 80%, la pensión durante la jubilación flexible se incrementa un 25% adicional sobre la cantidad que se venía cobrando antes de acceder a esta modalidad. Cuando la jornada está entre el 33% y menos del 55%, el incremento adicional es del 15%.

Para quienes compatibilicen la pensión con una actividad por cuenta propia, la cuantía de la pensión durante este periodo se sitúa en el 25%.

Sobre la pensión

Una de las claves de esta modalidad se produce cuando termina la actividad laboral. La Seguridad Social establece que, finalizado el trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, "se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación".

Por tanto, la reducción aplicada durante el periodo de jubilación flexible no supone una rebaja definitiva de la pensión. Una vez finaliza la actividad compatible, se recupera el importe completo.

La Seguridad Social también indica que durante la jubilación flexible se mantiene la condición de pensionista a efectos del reconocimiento y percepción de las prestaciones sanitarias.

Antes de comenzar el trabajo, el pensionista debe comunicarlo a la entidad gestora. También tiene que informar de cualquier cambio en el porcentaje de jornada y del momento en que finalice la actividad.

No hacerlo puede provocar que la parte de la pensión cobrada durante el periodo incompatible sea considerada indebida, con la obligación de devolver las cantidades percibidas y las posibles sanciones correspondientes.