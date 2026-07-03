Ineca ficha músculo en Madrid: 11 perfiles de primer nivel para llevar la economía alicantina al centro de decisión nacional

Ineca,Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante, ha dado un paso estratégico para elevar el peso de Alicante en los espacios donde se toman decisiones económicas, empresariales e institucionales. El instituto ha constituido un Consejo Asesor integrado por once profesionales nacidos o muy vinculados con la provincia, con trayectorias consolidadas en banca, consultoría, medios de comunicación, urbanismo y análisis económico, en una iniciativa que busca proyectar con más fuerza sus estudios fuera del ámbito estrictamente local.

La creación de este órgano responde a una idea que el propio instituto considera central: el diagnóstico económico de Alicante no puede quedarse encerrado en la provincia si quiere tener efectos reales sobre su competitividad. Bajo esa premisa, Ineca pretende que sus informes y análisis lleguen con mayor facilidad a Madrid y a otros centros de influencia, en un contexto en el que la visibilidad territorial se ha convertido en un activo determinante para atraer inversión, alianzas y capacidad de interlocución.

Según el presidente de Ineca, Alfredo Millá, el consejo está formado por once personas con acceso a redes, instituciones y entornos en los que los estudios del instituto deben estar presentes.

El perfil de los integrantes revela una clara voluntad de combinar solvencia técnica, presencia pública y acceso a estructuras de decisión. En el plano financiero figuran Carolina Martínez-Caro, ex CEO de Julius Baer; Jorge Ramos, responsable de Banca de Inversión de Citigroup en España y Portugal; Remedios Ruiz, exvicepresidenta ejecutiva de Riesgos del Grupo Santander; y Francisco Uría, vinculado al ámbito académico y especializado en banca y mercados de valores.

A ellos se suma Santiago Carbó, catedrático de Economía en CUNEF Universidad y director general de Estudios y Proyectos de Ineca, que aporta la conexión directa con el trabajo analítico del instituto. Además, en el terreno empresarial y de consultoría, el consejo incorpora a Juan Pedro Moreno, expresidente y CEO de Accenture en España, Portugal e Israel, y actual presidente del Consejo Asesor de Transformación Digital de la Comunidad de Madrid, además de Manuel Broseta, presidente de Broseta Abogados y de la Fundación Conexus.

La presencia de Broseta resulta especialmente relevante porque Ineca se ha incorporado recientemente a la Fundación Conexus con el objetivo de reforzar la difusión en Madrid de los análisis sobre la economía alicantina. Esa conexión añade una dimensión institucional a una operación que, más allá del símbolo, busca aumentar la capacidad de interlocución del ecosistema alicantino en la capital.

El bloque mediático también ofrece una lectura clara de la estrategia de Ineca. Carlos Núñez, consejero delegado de Mediapro y expresidente ejecutivo de Prisa Media; Carlos Martínez, VP Country Manager Spain & Portugal de Paramount; y Asunción Valdés, ex directora de Comunicación de la Casa Real y de RTVE, completan un grupo con acceso a espacios de gran visibilidad pública y capacidad de amplificación.

Su presencia sugiere que el instituto no solo quiere mejorar la escucha de sus diagnósticos, sino también ganar capacidad para colocarlos en la agenda informativa y en los círculos donde se discuten las prioridades del país.

A esa combinación se añaden dos perfiles ligados al urbanismo y al análisis territorial: Alfonso Vegara, presidente de la Fundación Metrópoli, y el propio Santiago Carbó, cuya labor en Ineca conecta la reflexión académica con la lectura de la economía provincial. La diversidad de trayectorias confirma que el consejo nace con una vocación transversal, orientada a ordenar una narrativa común sobre Alicante desde distintas ópticas de poder, conocimiento e influencia. En un momento en que las regiones compiten no solo por inversión, sino también por atención, esa construcción de relato es parte de la estrategia económica.

El mensaje de fondo que transmite Ineca es que la falta de visibilidad de Alicante en España tiene costes concretos. Millá sostiene que esa menor presencia lastra la competitividad y las oportunidades de inversión de capital nacional e internacional, con impacto directo en el desarrollo económico y social de la provincia. La afirmación sitúa el debate en un plano muy reconocible para cualquier economía territorial: no basta con tener actividad, talento o capacidad empresarial si no existe una plataforma que traduzca esos activos en influencia real.

La primera reunión del nuevo consejo será el 10 de julio en Elche, en el marco de la Asamblea Ordinaria de Ineca en el Centro de Congresos de la ciudad, un escenario que refuerza la idea de cooperación entre distintos nodos de la provincia. El calendario no es menor, porque marca el inicio efectivo de una estructura que deberá demostrar si su valor reside solo en el prestigio de sus integrantes o si logra convertirse en un instrumento útil para abrir puertas, captar atención y posicionar mejor a Alicante en el mapa económico español.