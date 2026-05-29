Jaume Josa lleva 450.000 km y 15 años conduciendo coches eléctricos: "De viaje lo recargas en lo que tomas un café"

Los nuevos usuarios de vehículos eléctricos crecen a diario en España y Alicante, con un 40 % de incremento en el primer trimestre. En este contexto de expansión, la provincia acogerá Movex, su mayor evento sobre este tipo de vehículos, el 13 y 14 de junio en Dolores, donde participarán mecánicos, expertos de todo tipo y usuarios como Jaume Josa, un conductor ligado a los enchufables con más de 15 años y 450.000 km en su haber.

Jaume trabajó durante toda su vida en el ámbito de la investigación en Química y desarrollo (I+D) en España, Alemania y Estados Unidos. Ahora, ya jubilado, asegura que ha cambiado los laboratorios por la divulgación sobre movilidad eléctrica, siendo el delegado de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE) en Lleida.

"Llevo 15 años utilizando coche eléctrico y estoy convencido de que el mundo va hacia aquí", señala.

Cuenta que el interés por la movilidad eléctrica le surgió cuando empezó a conocer el impacto del cambio climático y decidió cambiar algunos hábitos personales. El verdadero salto llegó en 2011, cuando Nissan anunció el Leaf. Desde entonces, asegura que no ha vuelto a plantearse regresar a la combustión.

"Moverte en un coche eléctrico es eficiencia, silencio y limpieza. No conozco a nadie que haya cambiado y haya querido volver atrás", afirma. Durante la charla que impartirá junto al delegado de AUVE en Alicante, Juan Carlos Brotons, Josa repasará su experiencia como usuario y cómo han evolucionado estas máquinas en la última década.

Así, Josa explica que nada tiene que ver su primer vehículo con los actuales. Los primeros modelos eléctricos tenían muchas limitaciones, especialmente en autonomía y degradación de batería, algo que considera ya la "prehistoria" de los coches eléctricos.

"Con los primeros Leaf, a los 40.000 o 60.000 kilómetros el coche ya estaba casi en la UCI", bromea.

Sin embargo, asegura que la situación actual no tiene nada que ver. "Ahora las baterías cuentan con sistemas de refrigeración y gestión inteligentes. Los coches eléctricos de hoy son otra historia completamente distinta". Josa habla desde la experiencia, pues acumula ya más de 458.000 kilómetros recorridos en vehículos eléctricos, una cifra que ha ido registrando personalmente desde 2011.

Primero utilizó distintos modelos de Nissan Leaf y desde 2019 conduce un Tesla Model 3, que reservó en 2016 tras ver su presentación por internet. "Hicimos el pago al día siguiente y tres años después nos llegó. Sigo encantado con él", comenta.

Con ese coche ha recorrido gran parte de España y varios países europeos, incluyendo largos desplazamientos hasta el norte de Alemania. Según relata, viajar en eléctrico ya no supone un problema importante.

"Simplemente planificas dos o tres paradas de 10 o 20 minutos para cargar y tomar un café. Es lo único que cambia", resume el usuario.

Futuro del eléctrico

Tanto Jaume como Juan Carlos coinciden en que el gran reto pendiente sigue siendo la infraestructura de carga. Aunque España ya supera los 55.000 puntos de recarga, sostienen que una parte importante todavía no funciona correctamente.

"Lo que más fastidia es llegar y que el punto esté averiado, sin servicio o con los cables cortados", lamenta Jaume Josa.

Aun así, ambos creen que la situación ha mejorado notablemente en los últimos años gracias a la expansión de cargadores rápidos y a nuevas tecnologías como el "plug and charge", que permite conectar el coche y cargar automáticamente sin necesidad de aplicaciones ni tarjetas.

La última gran noticia referente a los vehículos eléctricos es la apuesta de Ferrari por subirse al carro, un movimiento especialmente sorpresivo de una marca que es santo y seña de la combustión. Brotons considera que la electrificación ya es irreversible y que "el coche de combustión acabará desapareciendo, aunque siga teniendo un componente emocional. Que Ferrari vaya a lanzar un eléctrico demuestra que incluso las últimas barreras están cayendo", apunta Brotons.

El evento

Josa y Brotons coinciden en que Movex será el encuentro del vehículo eléctrico más ambicioso organizado hasta la fecha en la provincia de Alicante. La acogida ha superado todas las previsiones y se espera que 200 asistentes a lo largo del fin de semana lleguen a Dolores procedentes de toda la geografía española

. Brotons asegura que con este evento quieren romper con la imagen del "friki del coche eléctrico", porque hoy en día "tu vecino es quien tiene uno y no tiene por qué ser un experto".

Por ello, Movex combina contenido de alto nivel con "un ambiente festivo y familiar", con charlas como 'Enchufados: historias reales con el eléctrico', un panel de usuarios que compartirán su experiencia con el vehículo eléctrico desde la honestidad y sin filtros, o 'Los números que nadie te cuenta', un debate entre Juan Carlos González Payá, profesor de automoción y especialista en VE con más de ocho años de experiencia, y el experimentado Jaume Josa.