Más de 3.500 jóvenes compran su primera vivienda financiada al 100% con ayuda de la Generalitat Valenciana

El acceso a la primera vivienda ya es una realidad para 3.504 jóvenes de la Comunitat Valenciana, que han logrado financiar hasta el 100% de la compra gracias al programa de avales de la Generalitat a través del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), según los datos actualizados a abril de 2026.

En concreto, el programa suma ya 3.504 beneficiarios y 2.371 operaciones aprobadas desde su puesta en marcha, movilizando más de 277 millones de euros en financiación bancaria y cerca de 300 millones en compraventas de vivienda .

Solo en lo que va de 2026, se han registrado 1.033 beneficiarios y 690 operaciones, con un importe avalado que supera los 14,5 millones de euros, lo que confirma el creciente interés de los jóvenes por este instrumento público.

El programa de garantías del IVF se ha consolidado como una de las principales herramientas para facilitar el acceso a la primera vivienda, especialmente entre los menores de 45 años.

En términos económicos, la Generalitat ha avalado ya más de 37 millones de euros, permitiendo desbloquear operaciones que, en muchos casos, no habrían sido posibles sin este respaldo público .

El precio medio de las viviendas adquiridas se sitúa en torno a los 126.403 euros, aunque en 2026 ha aumentado hasta los 143.472 euros, reflejando también la evolución del mercado inmobiliario .

Por provincias, Valencia concentra el mayor número de operaciones, seguida de Alicante y Castellón, con 1.308, 767 y 296 viviendas adquiridas respectivamente en el conjunto del programa.

Cómo funciona

El aval del Instituto Valenciano de Finanzas permite a los compradores acceder a préstamos hipotecarios en mejores condiciones, al respaldar una parte del crédito concedido por la entidad bancaria. En la práctica, esto facilita que los bancos puedan financiar hasta el 100% del valor de la vivienda, superando el límite habitual del 80%.

Este apoyo está dirigido a personas de hasta 45 años que adquieren su primera vivienda en la Comunitat Valenciana. Para acceder, deben cumplir condiciones como tener residencia continuada en la región durante al menos dos años, no ser propietarios de otra vivienda y contar con una oferta previa de financiación por parte de una entidad colaboradora.

Requisitos y perfil

El programa exige que los solicitantes sean mayores de edad, con nacionalidad española, de la Unión Europea o residencia legal en España. Además, deben acreditar que no tienen deudas pendientes con la Generalitat Valenciana, salvo en casos justificados.

Uno de los puntos clave es que los beneficiarios no pueden ser titulares de otra vivienda, aunque se contemplan excepciones como la copropiedad inferior al 50%, situaciones derivadas de divorcios o viviendas con usufructo de terceros.

Entidades adheridas

El éxito de la iniciativa también se apoya en la colaboración del sector financiero. Actualmente, el programa cuenta con una amplia red de entidades bancarias adheridas, entre las que se encuentran Abanca, Banco Sabadell, CaixaBank, Kutxabank, Cajamar, Unicaja y Caixa Ontinyent, además de diversas cajas rurales de la Comunitat Valenciana.

Este respaldo conjunto entre la Generalitat Valenciana y las entidades privadas está permitiendo que el acceso a la vivienda deje de ser una barrera insalvable para miles de jóvenes, sobre todo en un momento de incertidumbre para la línea de avales ICO del Gobierno estatal, por un desacuerdo de las condiciones por parte de las entidades bancarias.