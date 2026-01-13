La CHS avanza en el anteproyecto de las dos nuevas desalinizadoras de las zonas regables del trasvase

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) avanza en el anteproyecto de la instalación dos nuevas desalinizadoras de las zonas regables del trasvase para atender zonas con sobreexplotación de acuíferos.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha formalizado la contratación de los contratos para la redacción de dos anteproyectos destinados a incrementar la capacidad de desalinización para la atención tanto de las zonas regables del trasvase con el objetivo de alcanzar los criterios de garantía.

Así como para reducir la sobreexplotación de acuíferos en la demarcación del Segura, disponiendo de un recurso alternativo.

Además incluirán las respectivas áreas de plantas solares fotovoltaicas que posibiliten minorar la partida de energía eléctrica.

Así, los trabajos se estructuran en dos lotes, correspondientes a los anteproyectos de desalinizadoras del canal de la margen derecha y del canal de la margen izquierda del postrasvase, con una inversión conjunta de 1,34 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución inicial de 12 meses.

Si bien se verá incrementado por la preceptiva tramitación ambiental y de información pública, previa a estar en condiciones de licitación.

El lote de la margen derecha ha sido adjudicado por 674.575 euros, mientras que el de la margen izquierda ha sido conferido por un valor de 669.286,10 euros.

En el caso de la desaladora de la margen izquierda, la futura infraestructura debe conectar con el embalse de la Pedrera, además de tener en cuenta la posibilidad de que la conexión permita el transporte de agua producto tanto de la nueva instalación como de la ya existente en la zona (IDAM de Torrevieja).

En el caso de la margen derecha se estudiará su conexión con la IDAM de Águilas existente.

"Estos anteproyectos permitirán disponer de la documentación técnica previa para analizar soluciones que incrementen la disponibilidad de recursos hídricos no convencionales y contribuyan a mejorar la garantía de suministro", indican desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Además, estos trabajos son "un paso imprescindible para planificar soluciones futuras, reducir la presión sobre los acuíferos subterráneos de la demarcación y avanzar hacia una gestión del agua más sostenible y equilibrada para todos los usuarios en la cuenca del Segura", aseguran.