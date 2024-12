España busca 'in extremis' el bloqueo al recorte europeo de la pesca junto a Italia, Portugal, Croacia y Malta

La última hora del conflicto abierto en el seno de la Unión Europea por la reducción de días de pesca de arrastre pasa por conseguir el apoyo de varios países mediterráneos para bloquear la propuesta y lograr un año de moratoria antes de presentar nuevos estudios sobre el impacto medioambiental y económico que avalen lo inútil de la reducción.

Pescadores, armadores y patrones, como el de la Cofradía de Santa Pola, Pepín López, se encuentran en este momento negociando en Bruselas junto al ministro Luis Planas, que ayer se reunió con ellos para trazar una estrategia. La clave está en Francia, a la que solo pretenden reducir un 25% sus días de pesca, con una flota menos que la de España, que se enfrenta a un 79% de reducción (de 130 días permitidos a 27 anuales).

En esta estrategia, explica desde la Cofradía de Santa Pola su secretario José Antonio Díez, pasa por atar el apoyo de Italia (con un 40% de reducción) que es total, de Portugal, Croacia y Malta, que son muy proclives a la moratoria. Así, Francia parece ser la clave.

Los afectados consideran que los datos que está manejando la UE están muy desfasados y no contemplan que con menos flota y menos días, en los últimos años han sido mucho más importantes las capturas porque el fondo marino se está regenerando. Para ello han aplicado medidas extraordinarias como las puertas voladoras a más metros del fondo o reducciones de "esfuerzo".

Santa Pola es el mayor puerto con flota de arrastre de la Comunitat Valenciana, con 40 barcos y tripulaciones, seguido de Altea o Villajoyosa. Y como señala Díez, acabar con la pesca en la zona supondrá afectar directamente al turismo gastronómico, y a sectores como mayoristas, minoristas, electricistas, astilleros, fábricas de hielo.

"La cadena es muy larga. Por cada puesto de trabajo en la pesca en esta región se generan siete puestos de trabajos indirectos. Si sale adelante la reducción será un desastre", afirma Díez.

Las causas

Para los pescadores mediterráneos, "una cosa es la ciencia y otra la política. Una cosa en la ecología y otra el ecologismo y los lobbys que funcionan en Europa. Nuestra pesca ha evolucionado mucho y si hay más capturas es que se está recuperando el mar".

Según Díez, la Cofradía de Santa Pola pesca alrededor de 300 especies con su flota de arrastre. La gamba blanca, por ejemplo, se cría en el fondo marino y las redes lo que hacen es "arar" ese fondo para regenerar los nutrientes. En el caso de la gamba roja, son los propios pescadores los que saben en qué fondos se cría la gamba "juvenil" y no se tocan. O la merluza mediterránea, que se cría de mayo a agosto y son los propios pescadores los que no la tocan en ese tiempo.

Por otro lado, cada vez crece más la sensación entre la flota de que estos lobbys europeos juegan a favor de intereses de otros países terceros, como Argelia, que en los últimos años ha crecido un 300% en su flota.

Además, Díez haciendo un símil con lo que está sucediendo en la agricultura, afirma: "Nosotros tenemos unas condiciones higiénico sanitarias muy exigentes en de los barcos, no solo por la manipulación del pescado que hacen nuestros pescadores que han recibido cursos específicos, sino también por los productos que usamos tanteo en barco como en el mar. ¿Pero qué sabemos de las normas en estos terceros países?

Apoyo del PP

El senador alicantino del PP, Agustín Almódobar, ha exigido hoy al Gobierno "que defienda al sector pesquero del Mediterráneo, que se exija respeto por su profesión, desempeño y sacrificio, que sea escuchado y que se oponga al estrangulamiento y agonía que está sufriendo desde el 2020".

Para el senador de Benidorm, “Alicante sigue manteniendo un sector pesquero fundamental para el conjunto de nuestra provincia y de muchas limítrofes, tenemos una flota pesquera que da trabajo directo e indirecto a una buena cantidad de familias y nutre de sus capturas a multitud de establecimientos comerciales y turísticos y todo ello merece toda nuestra atención y la protección y defensa por parte del Gobierno”.

Por eso reclaca que el sector pesquero de todo el Mediterráneo español se encuentra en una “situación agónica”, debido a las continuas limitaciones que, especialmente desde el año 2020, vienen impuestas por la Unión Europea y están provocando la “continua asfixia de la actividad y su inminente riesgo de desaparición, con todas las consecuencias económicas, laborales y sociales que esto implica”.

Almodóbar pone de manifiesto que el sector pesquero viene denunciando que los informes de la Unión Europea carecen de transparencia y no coinciden con la realidad, y tienen el sentimiento de que el Comité Científico que informa en Bruselas no tiene el rigor de la profesión y está politizado, la UE no hace públicas las conclusiones del Plan Plurianual de la Pesca y, por tanto, consideran que no existen datos para decidir estos recortes.