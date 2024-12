La Generalitat pone en marcha la licitación de más de 1.500 viviendas protegidas del Pla Viu

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), dependiente de la Vicepresidencia Primera y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, ha iniciado el proceso de licitación para construir más de 1.500 viviendas de protección pública mediante colaboración público-privada.

El proyecto contempla la permuta de obra futura y ha comenzado con la enajenación de parcelas en Albal y Elx, cuya licitación ya está publicada en la Plataforma de Contratación del Estado.

Esta iniciativa forma parte del Plan Vivo de la Comunitat Valenciana, promovido por el Consell, que ampliará su alcance con próximas subastas de terrenos en municipios como Alicante, Gandía, San Juan y Valencia.

Además, la Conselleria continúa analizando estudios técnicos y económicos de solares ofrecidos por otros ayuntamientos, lo que permitirá lanzar nuevas licitaciones en 12 municipios de la Comunitat en las próximas semanas.

La licitación actual incluye parcelas del EVha en Albal y Elche, que se enajenarán a cambio de viviendas de protección pública. En Albal se construirán 37 viviendas y en Elche, 73. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 3 de marzo.

Las adjudicatarias deberán entregar a la administración un porcentaje de las viviendas construidas en concepto de permuta, lo que permitirá incrementar el parque público de vivienda asequible en la Comunitat Valenciana.

Viviendas sostenibles

Por otra parte, la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda publicó el pasado miércoles en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana (DOGV) las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social de edificios energéticamente eficientes destinadas a ayuntamientos, organismos públicos, entidades de derecho público, empresas públicas y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2024.

Este programa, que forma parte del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 2021-2026, está financiado a través de los fondos Next Generation EU. Su objetivo es promover la construcción de viviendas destinadas al alquiler social o precio asequible en edificios de nueva construcción, o en rehabilitación de edificios no residenciales situados en terrenos de titularidad pública.

Respecto a las condiciones de las ayudas, según la convocatoria, los promotores de las viviendas públicas podrán obtener una ayuda proporcional a la superficie útil de cada vivienda, de hasta un máximo de 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. La cuantía máxima de esta subvención no podrá exceder de 50.000 euros por inmueble.

También recoge la posibilidad de financiar actuaciones que cumplan los requisitos del programa y se hayan iniciado con posterioridad al 1 de febrero de 2020.

Asimismo, en referencia a los gastos subvencionables, se considerarán todos los gastos inherentes a la promoción de que se trate, los gastos correspondientes a los informes preceptivos, el beneficio industrial y cualquier otro necesario, siempre que todos consten debidamente acreditados.

Por el contrario, no se incluyen como costes subvencionables los relativos a licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o impuesto indirecto equivalente, podrán ser considerados elegibles siempre que no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación total o parcial.

Las solicitudes deben presentarse de forma telemática desde el día 28 de noviembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025. El proceso requiere la firma electrónica avanzada del representante legal de la entidad solicitante.