Estos son los apartamentos disponibles en la playa para darse el último chapuzón del verano en Alicante

La mayoría de los españoles ya ha vuelto a la rutina tras las vacaciones de verano. Para muchos, septiembre significa la vuelta al cole o al trabajo. Sin embargo, todavía hay mucha gente que no ha podido irse de vacaciones debido al trabajo o porque busca fechas en las que el turismo no es tan masivo. Tanto si no te has ido de vacaciones como si ya te has ido, pero quieres repetir, deberías echar un vistazo a los chollos disponibles antes del inicio de octubre.

Rentalia, la web especializada en apartamentos turísticos de Idealista, cuenta con viviendas de todo tipo en la provincia de Alicante y con fechas disponibles durante todo el mes de septiembre. Torrevieja, Benidorm, Calpe o Denia son algunas de las localidades playeras con los precios más económicos, desde 45 euros la noche.

Desde la redacción de El Español de Alicante, se ha hecho una selección con los tres apartamentos mejor valorados y con los precios más bajos, que están cerca del mar, y disponibles desde el 21 al 25 de septiembre. ¡Échale un vistazo a estas oportunidades y retrasa el síndrome postvacacional, al menos, unos días más!

Torrevieja, desde 45 euros

Apartamento de dos habitaciones en Torrevieja. Rentalia

El apartamento más económico de Rentalia se encuentra a 400 metros de la playa en la localidad de Torrevieja. Se trata de un apartamento de dos habitaciones y tres camas, con capacidad para tres o cuatro personas. La vivienda se encuentra próxima al paseo marítimo y a la estación de autobuses. Según describe el anuncio, las mascotas también son bienvenidas.

Esta ciudad atrae a turistas por sus playas de aguas cristalinas, como la Playa de la Mata y la Playa del Cura, ideales para el baño y los deportes acuáticos. Si estás por la zona, no te olvides de visitar el Parque Natural de las Lagunas de la Mata-Torrevieja, su paseo marítimo o el Museo del Mar y de la Sal.

Calpe, desde 56 euros

Vistas apartamento Calpe.

La ciudad de Calpe también dispone de múltiples ofertas para hacer una escapada a la playa en septiembre. Una de ellas es el apartamento Bobyan, que está a tan solo 100 metros de la playa del Arenal, y dispone de piscina comunitaria. Según el anuncio, vivienda cuenta con un dormitorio y un amplio salón-comedor, con capacidad máxima de seis personas. También dispone de dos terrazas, una acristalada y otra abierta. Precio: desde 56 euros la noche.

El lugar más conocido e imponente de Calpe es el Peñón de Ifach, una imponente formación rocosa que se eleva sobre el mar y ofrece unas vistas panorámicas espectaculares. Las playas calpinas también son muy apreciadas por sus turistas, como la de la Fossa y la playa del Arenal-Bol, ideales para el relax y los deportes acuáticos.

Denia, desde 63 euros

Apartamento Denia.

Otra de las ciudades más conocidas de la Costa Blanca y con menor presencia de turistas durante el mes de septiembre es Denia, donde Rentalia también cuenta con varias ofertas. Una de las más económicas es la que hace referencia a un apartamento turístico, de una habitación, donde la noche sale a 63 euros. Uno de los aspectos más destacados es su ubicación, ya que está muy cerca de la playa y también de zona de ocio conocida como Los Magazinos.

La localidad de Denia es conocida por sus playas y su gastronomía. Si visitas la ciudad, no te olvides de pasear por su casco antiguo, visitar su castillo. Y por supuesto, hacer una excursión al Parque Natural del Montgó.

