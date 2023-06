Mazón estalla contra Ximo Puig: "Ya no sé cómo pedirle que salga del sillón del Palau"

El líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, estalla contra Ximo Puig. "No hay fecha para la investidura. Depende de que Puig salga del sillón y del Palau de una vez. Yo ya no sé cómo pedírselo", afirma. El ganador de las últimas elecciones critica esta situación y repasa las prioridades económicas que aplicará a su entrada en la Generalitat y las políticas de Igualdad.

La ola de calor que atraviesa España caldea los ánimos en la política. En un acto de la Cámara de Alicante, Mazón ha repasado la actualidad con duras críticas al Gobierno de España por lo que considera falta de medidas de apoyo a la Comunidad Valenciana y también para el presidente saliente del Consell.

"Parece que entre Puig y Bravo, esa pareja política, están decididos a ocupar todo lo que queda el máximo tiempo posible, sin favorecer el cambio", ha afirmado a preguntas sobre el relevo político en la Generalitat. "Es la primera vez en mi vida que veo a una vicepresidenta de Les Corts siendo a la vez Consellera de justicia. Me parece algo inédito. No entiendo cómo éticamente se puede sostener y tengo mis dudas sobre la legalidad del asunto", ha indicado sobre el nuevo cargo que ha asumido Gabriela Bravo para la nueva legislatura.

[Ximo Puig alarga los plazos para que Carlos Mazón sea investido la semana del 23-J]

Pedro Sánchez tampoco se ha librado de las críticas de Mazón. "Estoy profundamente indignado con el Gobierno de España, que vuelve a ningunear una vez más y no por ser costumbre deja de ser indignante", ha lamentado a propósito de la decisión esta semana sobre las ayudas a las cerezas y el agua. "Los últimos recortes indiscriminados, sin justificación técnica alguna, como ha venido haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez los dos últimos años, de manera ininterrumpida no tiene justificación. Es un ninguneo impresentable a la provincia de Alicante".

"El Gobierno de España ha aprobado ayudas especiales para el Valle del Jerte y me alegro y les felicito de que sea así, pero ha vuelto a ningunear a un sector clave, a una producción alicantina importantísima como son las cerezas de la montaña. Sin ninguna ayuda, marginados por parte del Gobierno", ha subrayado. "¿Qué más tiene que pasar para que la provincia de Alicante pueda contar? Lo que tiene que pasar es que Pedro Sánchez salga inmediatamente del gobierno. Tenemos la oportunidad de hacerlo ahora", ha añadido recordando la proximidad de las elecciones el 23-J.

"Esta semana nos ha vuelto a ningunear, ha vuelto a reírse de nosotros. Ha vuelto a recortar el trasvase sin ninguna justificación. Ha vuelto a recortarnos el agua. Se ha olvidado de nuestras cerezas cuando se ha acordado de las de otros. Ya está bien de este ninguneo a la Comunitat Valenciana, a la provincia de Alicante", ha reiterado Mazón. De hecho, ha llegado a calificar de esta manera al líder socialista: "El mayor enemigo que tiene para poder desarrollarse y crecer es Pedro Sánchez, ni más ni menos. Ya está bien de tanta injusticia".

[La herencia del agua: el Botánico cierra dos mandatos con proyectos para traer hasta 65 hectómetros cúbicos]

Ya en otro tono, Mazón ha destacado el compromiso por la Igualdad que tendrá a su entrada en la Generalitat tras el pacto entre PP y Vox. "Los próximos días daremos a conocer nuestro esquema de Gobierno que, desde luego, pasa por un gran protagonismo de las políticas de Igualdad. Le aseguro que la defensa de las mujeres y la igualdad ocuparán un lugar muy importante en la Generalitat. No voy a ser un presidente como Ximo Puig, que solo era presidente de las áreas que gobernaba el partido socialista. Quiero tener un Gobierno que tenga muy claras sus prioridades. Y me voy a encargar muy directamente de las políticas de Igualdad, como muchas otras, que ha sido una prioridad para mí siempre y lo seguirá siendo".

De ahí se ha pasado a la economía. "El programa del Partido Popular lo conocéis sobradamente. Vamos a una gran rebaja fiscal para ayudar a los que más lo necesitan de manera urgente porque hay mucha gente que no llega a fin de mes porque la inflación es inasumible y no hay reacción por parte del partido socialista y no la ha habido en la Generalitat Valenciana y en el Gobierno de España. Vamos a aplicar nuestra reforma fiscal con urgencia porque la gente ya no aguanta más".

En ese sentido, ha recordado que estas medidas serán también fundamentales para la competitividad y la creación de empleo. "Y mi prioridad en la rebaja fiscal, como no he dejado de repetir, son los salarios más bajos, el más de millón ya de personas en la Comunidad Valenciana que están en el umbral de la pobreza. Y eso es inaceptable", ha concluido.

Sigue los temas que te interesan