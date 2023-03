El Gobierno anunció la ampliación de la desaladora de Torrevieja hace 5 años: ya ha redactado el proyecto

A menos de mes y medio para las elecciones municipales y autonómicas y a escasos meses de las generales, el director general de Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Teodor Estrela, acudió ayer a Alicante para participar en un encuentro con motivo de la celebración de los 30 años de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Generalitat Valenciana (Epsar). Y anunció una inversión total de 330 millones de euros para que hay agua en la provincia.

El problema es que apenas se ha ejecutado dinero en todos los proyectos que detalló Estrela. La mayoría de esas inversiones está o en fase de redacción de proyectos. La más importante, los 61,8 millones de euros de la ampliación de 88 a 120 hectómetros cúbicos de la desalinizadora de Torrevieja, con el proyecto ya redactado.

Por eso, muchos de los regantes que acudieron al encuentro, recibieron con escepticismo los anuncios del Ministerio. Y es que el 26 de marzo de 2018 la entonces ministra del ramo, Isabel García Tejerina (PP), ya anunció en Torrevieja la ampliación de la planta desaladora y aseguró que ya se había empezado a redactar el proyecto. Han pasado cinco años de aquello. La autorización llegó en febrero de 2022, cuatro años después.

A eso se le une que Estrela también anunció una inversión de 69 millones de euros en la construcción de una planta fotovoltaica para abaratar los costes energéticos de esa desaladora. Otra inversión millonaria que tendrá que esperar puesto que se acaba de "formalizar el contrato para la redacción del proyecto".

No obstante, el director general del Agua también explicó que, entre tanto, se va a modificar el convenio con Acuamed "para que pueda haber un precio adecuado del agua para los regantes hasta que se terminen las actuaciones". El problema es, ¿hasta cuándo? Porque con los recortes del trasvase Tajo-Segura la agricultura alicantina, una de las pocas no subvencionadas de España y Europa, ya denunció que el agua subvencionada no es la solución.

Junto a estos anuncios de inversiones, el Ministerio que dirige la socialista Teresa Ribera, también cuenta con los 90 millones que costará la planta fotovoltaica para el trasvase del Júcar Vinalopó. También en una fase incipiente: en febrero se adjudicó el contrato para la redacción del proyecto.

Se supone que en el futuro abaratará los costes de impulsión del agua de una infraestructura que ha costado casi 400 millones de euros y que apenas ha traído a Alicante unas decenas de hectómetros cúbicos desde que se cambió el proyecto original para enviar agua desde la desembocadura del Júcar (Azud de la Marquesa) en vez de la cabecera (Cortes de Pallas).

A todo esto, Estrela añadió los 9,6 millones del Edar del Valle del Vinalopó (adjudicado), el abastecimiento de Crevillent por 4,1 millones (en licitación) y los 7 millones del depósito de autorregulación de Mutxamel, también en fase de redacción de proyectos.

"Vertidos 0"

La celebración de los 30 años de la Epsar también venía con anuncios de inversiones para aportar al regadío del Campo de Elche y la Huerta de Alicante de 20 hectómetros cúbicos de agua depurada y reutilizada. Un proyecto que detalló el gerente de la entidad autonómica, Juan Ángel Conca, procedente de las tres depuradoras de Alicante: Rincón de León, Monte de Orgergia y l'Alicantí Nord.

Para ellos se invertirán 12,5 millones de euros en cada una de las dos primeras para la remodelación de las líneas y el tratamiento terciario, con una licitación que se publicará mañana, señaló Conca.

Junto a esto, está previsto otro proyecto de la construcción de la red de saneamiento de El Campello por 8,6 millones de euros y el depósito del tanque de tormentas de San Gabriel, por 6,4 millones de euros.

