Manu Galipienso: "Hay quienes nos ha pedido bastante dinero para salir" en el documental del Hércules

Pillamos a Manu Galipienso en pleno pase técnico de 'Hércules, 100 años de un mito', su último documental. Este director quiere que todo salga perfecto y por ello, repasa los 60 minutos de metraje en una pantalla de cine para pulir posibles fallos.

El estreno oficial del esperado documental, con motivo del centenario del club alicantino, tendrá lugar este jueves 30 de marzo a las 19.30 horas en los cines Odeón de Sant Vicent del Raspeig (Centro Comercial Outlet Stores), abierto con entrada libre y gratuita hasta llenar las 420 butacas. La siguiente oportunidad ya será el domingo que viene, 2 de abril, en À Punt.

Y es que la televisión pública valenciana ha sufragado este proyecto producido por Oceánica Films, productora afincada en Ciudad de la Luz -de la que este cineasta es gerente- y con la estrecha colaboración de la comisión de la fundación del centenario. El propio Galipienso (Alicante, 1978) no solo es seguidor habitual del equipo blanquiazul, sino que llegó a jugar en sus categorías inferiores "hasta que el entrenador que estaba se fue y como no quería irme a otro club, cambié de deporte", explica. Sus dos hijos, sin ir más lejos, "son superaficionados, incluso más que yo", asegura tras comentar que ambos suelen ir con la camiseta del Hércules al colegio mientras juegan al tenis y al pádel.

[Las Fallas más vistas de la historia de À Punt la elevan por encima de La Sexta]

Así que, presentadas las credenciales, nos adentramos con él en la intrahistoria de 'Hércules, 100 años de un mito', que comenzó a rodar, nunca mejor dicho, en el verano de 2022 cuando tuvo lugar el grueso de las 20 entrevistas -durante un mes- que hay condensadas entre jugadores, entrenadores, historiadores, aficionados y socios.

Confiesa este documentalista que, con la coincidencia del centenario del Elche, también le dieron vueltas a un posible documental del conjunto ilicitano, pero que al final se decidieron por hacerlo del Hércules y que a la televisión valenciana le gustó el planteamiento que habían hecho. "Es verdad que cuando salió la idea del documental, no era la mejor época para hacerlo", asume, "por eso ha sido duro, los ánimos estaban muy mal, pero también te digo que era necesario y que la historia no tiene la culpa de que estemos como estamos", sostiene.

Un momento del rodaje del documental.

Tampoco ha sido sencillo conseguir imágenes de archivo de los inicios del club, avanza a este medio. "Pero gracias a aficionados y sobre todo a coleccionistas que nos han cedido sus colecciones, hemos podido retratar esa parte de hace tantos años", explica.

La odisea se completaba con el cartel de protagonistas que iban a dar la cara en el documental. "Nos hemos encontrado de todo", afirma. "Había gente a la que contactamos y nos dijeron que no querían salir, algo legítimo", dice Galipienso. "Otros, en cambio, nos pedían bastante dinero, cosa que nos chocó bastante porque no nos lo esperábamos", asegura. Si bien no quiere decir nombres, sí cantidades: "Nos llegaron a pedir hasta 6.000 euros y si pago eso a uno, no se lo puedo pagar al resto", responde.

Y más, teniendo en cuenta que el presupuesto del documental es de 70.000 euros con IVA. "Y después estaban las personas que nos hubiera gustado entrevistar pero que ya han fallecido", se lamenta. Al final, agrega, la gente que ha salido "ha sido una pasada" porque "han respondido a todo lo que les preguntábamos" y, en función de la persona entrevistada, "elegíamos un escenario u otro y hay quienes se han emocionado, por lo que ha sido muy bonito", señala. "La finalidad de este documental era hacerlo entre todos con el máximo cariño", insiste.

¿Enrique Ortiz sale?

Y Enrique Ortiz, ¿sale? Le preguntamos a sabiendas que el accionista mayoritario del Hércules sigue en el ojo del huracán de la afición. "Aquí ha salido quien yo he querido, nadie me ha censurado, si a un documentalista lo censuras, vamos apañados...", dice entre risas.

La portada del documental financiado por À Punt.

"La comisión nos sugirió nombres, como los tres historiadores: Josep Miquel, Luis y Ramón, que salen en el documental y yo como director decido entrevistar a unos y otros", explica. "Lo de Enrique Ortiz, pienso que entrevistando a Carlos Parodi como presidente actual era suficiente, por lo que entendí que no hacía falta porque al ser propietario no entraba en la parte deportiva y preferí sacar al máximo número de jugadores de fútbol, pensando sobre todo para la gente que no sea del Hércules o que no le guste el futbol, que sea lo más abierto posible".

Por otro lado, cuenta Manu Galipienso que una de las cosas que más le ha llamado la atención a la hora de hacer este proyecto "y lo digo de forma positivo" fue la creación de la sección femenina del Hércules. "En una época en la que había tanto machismo, me sorprende ese saber estar de ese grupo de mujeres que tiraron para adelante y que gracias a ellas hay futbol femenino ahora", apunta.

Trayectoria de Galipienso

Como cineasta y documentalista, este alicantino se puso a dirigir proyectos

de documental, largometraje y cortometrajes en 2011. Desde entonces ha dirigido a actores de la talla de Luis Callejo y Javier Gutiérrez, entre otros. En 2018 comienza su ópera prima produciendo y dirigiendo su primer largometraje documental “Animales, por el camino de en medio”, película emitida en À Punt Mèdia y salas de cine.

En 2021 firma con À Punt Média un contrato de coproducción para la serie documental “La Maskletà” la cual produce y dirige los 8 capítulos de la misma. Y, tras el documental del Hércules, en este 2023 ha conseguido la compra de derechos de antena también por parte de À Punt Mèdia para su nuevo proyecto de largometraje de ficción “El Conclave”, actualmente a la espera de nuevas fuentes de financiación para lograr rodarlo este mismo año.

Sigue los temas que te interesan