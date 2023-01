El recorte del trasvase hace estallar Alicante, "va totalmente en contra del interés general de este país"

La decisión unánime del Consejo de Estado para activar el caudal ecológico del Tajo despierta las iras en la provincia de Alicante. Asaja retoma las críticas a la ministra Ribera, a quien ya había pedido su dimisión, y lamenta "una decisión que va totalmente en contra del interés general de este país". En el Partido Popular, Carlos Mazón responsabiliza de ello al PSOE que "consuma sus planes de dejar sin agua a Alicante".

El comunicado de la asociación agraria recuerda el impacto que tiene esta medida en este momento. Y lo hace de forma contundente: "Ahora, a las puertas de unas elecciones, consideramos que el ciudadano, la sociedad en general y los sectores productivos cuentan con toda la información para manifestar su repulsa ante una ministra que ha apostado por la unilateralidad y la mentira".

El presidente del PP en la Comunidad Valenciana también se dirige "al Gobierno de España del PSOE" al que acusa de "condenar a Alicante a secarse tras consumar sus planes de dejar sin agua a la provincia con el mayor hachazo de la historia al Tajo-Segura".

Los agricultores lamentan que en el dictamen del Consejo del Estado que se ha aprobado este jueves "no se haya contemplado la disposición que abría la puerta a negociar a la baja en 2026 la cantidad de agua del caudal ecológico del río, que será de 8,65 metros cúbicos por segundo". Eso, como destacan, implica que se "recorta el agua del trasvase en más de 100 hectómetros cúbicos al año". Por eso recuerdan que, a la espera de su aprobación en el Consejo de Ministros, esto tendrá "graves consecuencias socioeconómicas".

El PSOE de Ximo Puig consuma sus planes y deja sin agua a Alicante con el mayor hachazo de la historia al Tajo-Segura.



Y a eso ponen números, como han hecho desde que se planteó en noviembre esta posibilidad. "La pérdida de 6.300 empleos directos en Alicante y 9.000 en Murcia; de 27.000 hectáreas de regadío; y un coste económico que alcanzará los 5.692 millones de euros", denuncia el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu.

En esta previsión de repercusiones negativas coincide Carlos Mazón. "Estamos avanzando ante un daño irreparable a la provincia de Alicante que va a afectar a la huerta de Europa, a la sostenibilidad, a la agricultura, a la economía de las miles de familias que viven del trasvase y a los precios de consumo", señala el dirigente en un comunicado del PP.

Mazón ataca duramente a los socialistas ya que "estamos viendo que un Gobierno se carga una infraestructura solidaria ante el silencio cómplice de Ximo Puig, que no ha hecho nada por impedirlo. Es un presidente que se abstiene y sus hechos le delatan. A Puig ya no se lo cree nadie. Ya no vale disimular. Por eso concluye que "la muerte anunciada del trasvase se consuma con los planes del PSOE".

En su comunicado, Asaja critica duramente al Consejo de Estado porque consideran que así "avala una decisión que va totalmente en contra del interés general de este país y sus ciudadanos, como es el reparto equitativo del agua entre comunidades y apoye un decreto cuyo coste va a ser el recorte en las transferencias del Tajo al Segura en 105 hectómetros cúbicos anuales".

Si el pasado 11 de enero ya organizaban la primera gran manifestación de 2023 contra el Gobierno de Sánchez, Asaja avanza que seguirán con los actos de protesta. Así, acudirán al acto convocado por los regantes el próximo martes 24 frente al Palacio de Moncloa "para seguir defendiendo la continuidad del trasvase".

