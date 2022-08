La huelga de Ryanair no cesa, deja 16 retrasos en El Altet y sus trabajadores avisan: "Será hasta el final"

La primera de las cuatro jornadas de huelga a las que están convocados esta semana los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Ryanair en España por los sindicatos USO y Sitcpla ha causado 16 retrasos en el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, de un total de 191 en todo el país, así como 6 cancelaciones, todas este lunes.

Según ha informado USO, con datos hasta las 19:00 horas, cuatro de las seis cancelaciones se han producido en vuelos con salida o destino al aeropuerto de El Prat, y las dos restantes en vuelos con salida o destino Palma de Mallorca.

Los retrasos han afectado en mayor medida a Palma de Mallorca, con 39 vuelos de salida o llegada demorados; seguida por Barcelona, con 38 vuelos retrasados; y Málaga, con 33.

En el aeropuerto de Madrid se han registrado 22 retrasos; por delante de Alicante, con 16; Sevilla, con 11; Santiago de Compostela y Girona, con 9 retrasos cada uno; Ibiza, con 8; y Valencia, con 6.

Según ha explicado la secretaria general de USO en Ryanair, Lidia Arasanz, el número de trabajadores despedidos por la aerolínea irlandesa por secundar las diferentes convocatorias de huelga llevadas a cabo durante este verano asciende a 22, a los que se suman cerca de 200 empleados expedientados.

Sin embargo, Arasanz recuerda que la huelga va a ser "muy larga" y advierte a la compañía de que la lucha de los trabajadores va a llegar "hasta el final".

Los paros afectan a las diez bases españolas en las que opera Ryanair (Madrid, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca).

Tras las huelgas de junio y julio, USO y Sitcpla mantienen los paros semanales, de lunes a jueves, hasta el 7 de enero de 2023, en demanda de un convenio colectivo firmado bajo la legislación española, después de que la empresa cerrara con CCOO un acuerdo sobre salarios, complementos y días libres.

No obstante, los convocantes de los paros alegan que el acuerdo suscrito entre CCOO y Ryanair no tiene carácter vinculante, puesto que se ha firmado con un sindicato "no representativo".

Más compañías en lucha

Con Ryanair, ya son tres las aerolíneas low cost en huelga, junto con EasyJet e Iberia Express. Y en los tres casos, por los mismos motivos: una reclamación de subidas de salario y mejora de condiciones laborales.

La última convocatoria de huelga llegó hace unos días. El sindicato USO anunció paros en Iberia Express entre los días 28 de agosto y 6 de septiembre, uniéndose así a Ryanair y EasyJet.

