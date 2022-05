Protestas por el traslado de empleados de 61 años en una empresa de Jijona que provee a una multinacional

La supuesta caída de la producción del 29% de la multinacional de bienes de consumo Procter & Gamble va a repercutir negativamente en parte de la plantilla de 'Manipulados y Retractilados Polo', mercantil cuya sede de Jijona tiene como único proveedor al gigante estadounidense.

O es al menos lo que esgrime la dirección de la firma de envasados alicantina, explican fuentes de Comisiones Obreras (CC. OO.) consultadas por este medio, para comunicar el traslado geográfico de los siete trabajadores fijos discontinuos -de una plantilla de 40 personas- a la población de Cabanillas del Campo (Guadalajara), a 450 kilómetros, donde está la fábrica principal de la compañía.

El argumento de la firma jijonenca, cuya actividad se remonta a 2002, es que, como en esa localidad precisan de una mano de obra que ahora sobra en Jijona, los siete fijos-discontinuos deben marcharse a trabajar -y vivir- a Guadalajara. "Viene a ser un despido encubierto", denuncian desde el sindicato, que para este jueves 26 de mayo van a concentrarse a las puertas de la empresa a las 14 horas, además de protagonizar una breve manifestación por las calles de la localidad alicantina.

No obstante, CC. OO insiste en que no tienen "las causas justificadas" de dicha caída en la producción porque, desde que el pasado 19 de mayo la empresa convocara a la Representación Legal de los Trabajadores (RTL), integrada por tres delegadas de este sindicato, "no nos han comunicado por escrito los motivos de esta decisión", pese a habérselo preguntado "en varias ocasiones". Este medio ha tratado sin éxito conocer la versión de la dirección de la empresa.

Trabajadores ancianos

El problema viene agravado, añade el sindicato, porque dos de los trabajadores afectados por el traslado tienen 61 años, siendo uno de ellos un veterano de la fábrica desde sus orígenes. A ellos se suma otro empleado por encima de los 50 años y el resto, que si bien son jóvenes, están casados y con hijos en Jijona, por lo que no ven viable que ahora "tengan que rehacer su vida en Jijona".

"La empresa no ha tenido en cuenta, en ningún momento, el contexto personal y circunstancial de estos trabajadores, y no ha dudado en conducirlos a una situación inadmisible e injusta, que al no poder asumirla podría dejarlos directamente en la calle", recuerda una representante de los trabajadores.

De ahí que hable en términos de "despido encubierto". Frente a esta situación, CC. OO espera poder presionar a la dirección este jueves con la medida de protesta. En caso de que no surta efecto, volverá a plantear, como ya ha hecho sin éxito que, en lugar del traslado, les facilite el despido "con condiciones dignas", que pasarían por "mejorar las indemnizaciones" mínimas que marca la ley de 20 días por año trabajado.

Eventualidad

Por otro lado, CC. OO asegura que, además de estos siete fijos-discontinuos, el resto de la plantilla son fijos ordinarios. "Plantilla que se ha ido reduciendo drásticamente y que, en años anteriores, ha contado con mucho más volumen de contratación, destacando por su alto grado de temporalidad".

Además, aseguran que Manipulados y Retractilados Polo está utilizando una bolsa de horas para atender los picos de producción que ocurren porque "Procter & Gamble les hace pedidos sin ninguna previsión con las exigencia de que tienen que estar hechos cuanto antes", obligando obligando a la plantilla de trabajadores y trabajadoras a realizar hasta diez horas diarias de trabajo. "Se ha dado el caso de empleados que estaban preparados para cenar en casa o con amigos y se han tenido que ir a trabajar", sostienen estas fuentes.

Por todo esto, desde C.COO. proponen que en el centro de trabajo de Xixona se implante el modelo de Cabanillas “Multicliente”, ya que, además de Procter & Gamble tienen otros clientes como Cervezas Alhambra o Editorial Planeta, pudiendo agrandar la plantilla a unos cien empleados. "Sin embargo, la empresa nos ha respondido que tiene otros proyectos diferentes y que no contempla esta opción".

