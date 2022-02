La Diputación de Alicante y los regantes cierran filas en defensa de los intereses hídricos del Alto Vinalopó

Los regantes de la comarca del Alto Vinalopó y la Diputación de Alicante harán frente común para defender los intereses hídricos de la comarca, según ha anunciado el presidente de la institución, Carlos Mazón, quien ha avanzado, en este sentido, que en breve se convocará la Comisión Provincial del Agua para abordar de forma monográfica la problemática de la zona y el trasvase Júcar-Vinalopó.



El presidente y la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, se reunió ayer por la tarde con las comunidades de regantes que integran la Plataforma por el Futuro de la Agricultura en Villena – C.R. Villena, C.R. Huertas y Partidas, C.R Pinar Alto, C.R San Cristóbal y C.R. Valle Benejama-, así como con el alcalde del municipio y diputado provincial, Fulgencio Cerdán, y con representantes de ASAJA.



"Desde la Diputación de Alicante hacemos frente común tanto con la Plataforma como con la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y L’Alacantí para defender a los regantes y agricultores del Alto Vinalopó y los intereses hídricos de la comarca frente a las injusticias y amenazas que se ciernen sobre ella", ha indicado Mazón.



En este sentido, el presidente ha vuelto a calificar de "injusta y discriminatoria" la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar de declarar la sobreexplotación para las masas de agua Sierra de Castellar, Sierra Salinas, Sierra de Crevillente, Peñarrubia, Villena-Benejama y Sierra de Reclot.

Comisión del agua

El presidente ha lamentado, asimismo, las "dramáticas consecuencias" de la tardanza en la ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó y ha recordado que se ha trabajado junto a la Junta Central de Usuarios en la elaboración de las alegaciones al borrador del Plan Hidrológico del Júcar (PHJ) en las que se advierte que el mismo no plantea ninguna solución al problema del precio del agua, sino que lo agrava, eliminando el compromiso de no repercutir los costes de amortización de la infraestructura del trasvase Júcar-Vinalopó a los usuarios. Además, tampoco aborda las cuestiones más complejas que se refieren a la sobreexplotación de los acuíferos del Alto Vinalopó.



Estos serán algunos de los asuntos que se aborden en la sesión de la Comisión Provincial del Agua que de forma monográfica se convocara próximamente la institución provincial en torno al Alto Vinalopó.



Por su parte, el alcalde de Villena ha agradecido "la colaboración y la suma de esfuerzos de todos los colectivos, agentes sociales, sindicatos agrarios y de regantes, así como de las diferentes instituciones públicas para poner en valor la necesidad de defender el sector agrícola en Villena y el Alto Vinalopó".

"En peligro"

"Desde Villena, nuestro sector ha sido muy generoso y ha contribuido a satisfacer las necesidades hídricas de la provincia de Alicante. Ahora es el momento de que se reconozca y que determinadas decisiones no supongan un castigo a la generosidad continuada de nuestros agricultores", ha indicado Cerdán, quien ha añadido que “es necesario un marco específico en las normas de explotación y uso de los recursos de nuestros acuíferos para nuestros agricultores. No renunciamos a la solidaridad, sino que la reclamamos ahora como ayer la ofrecimos nosotros porque si no se toman medidas concretas en este sentido, tememos que el sector agrícola de Villena y del Alto Vinalopó esté en peligro".



A la reunión han asistido, entre otros, el presidente de la C.R. de Villena, José Micó, el de la C.R. de la Huerta y Partidas, Francisco Ruiz, el de la C.R. Pinar Alto, Jorge Martínez, y el de la C.R. San Cristóbal de Villena y la C.R. Valle de Benejama, Vicente Navarro, así como el presidente y el secretario técnico de Asaja, José Vicente Andreu y Ramon Espinosa, respectivamente.

