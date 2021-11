Daniel Elman (Abatur): "Ya no somos el hermano pequeño de los hoteles de Alicante y se nota"

Abatur, la Asociación de Bloques y Apartamentos Turísticos de Alicante, ha presentado en sociedad hoy la campaña de promoción turística Full Equiment que durante los próximos días llenará los espacios publicitarios de toda España con un mensaje muy potente: la ciudad y los alojamientos vacacionales van de la mano, promocionar el destino va acompañado de promocionar su oferta de apartamentos.

Paralelamente, EL ESPAÑOL de Alicante en colaboración con Abatur y la Concejalía de Turismo, ha celebrado esta mañana el primer Foro de Turismo Vacacional de la Ciudad de Alicante, donde ha quedado claro que el sector del alojamiento extrahotelero residencial (los apartamentos turísticos) es una realidad en auge y expansión, generadora de riqueza y empleo para la ciudad.

Pero requiere de esa promoción de destino porque el turista "primero decide dónde ir y luego dónde alojarse". La "simbiosis es imprescindible".

En este contexto, el presidente de Abatur, Daniel Elman, ha descrito la situación actual del sector: "Durante mucho tiempo fuimos los hermanos relegados de los hoteles y eso ha cambiado. El alojamiento turístico es un negocio relativamente nuevo que ha crecido mucho en los últimos 5 años".

Daniel Elman, presidente de Abatur en el Foro de Turismo Vacacional. Iván Villarejo

Elman ha señalado que "los empresarios e inversores están cumpliendo con la ley para, entre otras cosas, salvaguardar a los vecinos". Añadiendo que, "nuestra oferta ha cambiado, de apartamentos sueltos de segundas viviendas de madrileños hemos pasado a ser un negocio de una apuesta clara. Ya no somos el hermano pequeño de los hoteles y se nota".

Los datos

Toda una declaración de principios que refleja de forma nítida lo que corroboran las estadísticas. El pasado 29 de octubre, este diario publicaba "la Costa Blanca, en su conjunto, se convirtió el pasado mes de septiembre en la zona destina turística preferida en España para alquilar apartamentos turísticos, con 566.686 pernoctaciones”.

El director del Patronato Costa Blanca dependiente de la Diputación de Alicante, José Mancebo, ha incidido en las oportunidades de desestacionalización del turismo que ofrece una buena red de apartamentos turísticos. Y a ha apostado por seguir trabajando con los compañías aéreas y turoperadores en la venta del destino.

José Mancebo, director del Patronato de Turismo Costa Blanca, ha inaugurado el Foro. Iván Villarejo

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, casas rurales, cámpines y albergues) crecieron un 99,5 % en septiembre respecto al mismo mes de 2020, hasta 10,56 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trataba de un 18,6 % por encima de las pernoctaciones de 2019, el último año sin pandemia de Covid-19.

En agosto, periodo de referencia para analizar la salud del sector coincidiendo con el periodo vacacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros en España crecieron un 49,2 % en agosto respecto al mismo mes de 2020, según datos del INE, que reflejan que las estancias en apartamentos turísticos aumentaron un 65,7 %, hasta 8,8 millones, la cifra más alta desde agosto de 2019, cuando se llegó a 11,6 millones.

La Costa Blanca fue el destino más escogido en apartamentos turísticos, con 1,2 millones de pernoctaciones. Se trata del segundo destino nacional, tan solo por detrás de Canarias.

Un sector en avance

Los apartamentos turísticos o alojamiento vacacional es una realidad en continuo avance. El éxito de plataformas de venta on line de estancias en todo el mundo, lo certifica. Pero al tiempo, es una realidad muy diversa. No es lo mismo que un particular alquile una vivienda a que lo haga una empresa especializada con una amplia oferta de servicios aparejados.

Durante el Foro de EL ESPAÑOL se ha puesto sobre la mesa la importancia de la regulación del sector, que el pasado mes de febrero vivió un desarrollo de la normativa aprobada aprobada en 2018 ante la “incesante evolución de las características, condiciones y circunstancias de todo tipo de la actividad turística”. El objetivo de las administraciones es adaptar la regulación "al nuevo contexto social, empresarial, profesional, tecnológico y normativo sectorial, que asegure y fomente con las mayores garantías posibles la calidad, sostenibilidad y competitividad de una actividad tan relevante desde múltiples ópticas para el desarrollo de esta comunidad autónoma”.

Y eso es algo en lo que Abatur está plenamente dedicado. Para vender un destino turístico de calidad, alinante necesita tener un sector de alojamiento vacacional de calidad. Ambos objetivos van de la mano. Pero el sector necesita también el apoyo y celeridad de otras ramas de la Administración local, por ejemplo, para la tramitación de las licencias en un tiempo razonable para empresas que generan riqueza y empleo en la ciudad.

Antonio Manresa, concejal de Cultura de Alicante, ha clausurado el Foro. Iván Villarejo

El visitante está desando viajar a la ciudad por su clima, seguridad y oferta de gastronomía, comercio y ocio. Es el punto de partida de un nuevo contexto después de la crisis sanitaria. El concejal Antonio Manresa, que ha clausurado el Foro, lo ha definido con cuatro palabras: "Estamos en punto cero". Es hora de hacerlo realidad.

